Джонсон: подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать новое соглашение по Brexit, так как, по его словам, согласованная британским правительством и ЕС сделка является лучшим исходом.

"Я просто призываю всех представить, как это может быть (в субботу) вечером, если бы мы уладили это (проголосуем за новое соглашение – Ред.) и отнеслись бы с уважением к воле людей, потому что тогда у нас будет возможность двигаться дальше", – заявил Джонсон в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Джонсон еще раз упомянул о своем обязательстве покинуть ЕС 31 октября, добавив: "Нет лучшего результата, чем тот, которого я буду добиваться завтра".

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Говоря об очередной возможной отсрочке, он отметил, что Brexit является "долгим и изнурительным" процессом, и выразил надежду, что избиратели это понимают.

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Между тем, в видео, размещенном на своем аккаунте в Twitter, Джонсон заявил, что нужно осуществить Brexit, чтобы "сконцентрироваться на приоритетах народа и вновь объединить страну".

Он подчеркнул, что соглашение "обеспечивает возвращение контроля над законами, границами, финансами и торговлей без перебоев и устанавливает новые отношения с ЕС, основанные на свободной торговле и дружеском сотрудничестве".

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

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