Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,73
27,49

Джонсон: подготовленная сделка по Brexit является наилучшим исходом

19 октября, 11:04

Британский премьер обратился к парламентариям, которым сегодня предстоит решить судьбу Brexit

Борис Джонсон

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал членов парламента поддержать новое соглашение по Brexit, так как, по его словам, согласованная британским правительством и ЕС сделка является лучшим исходом.

"Я просто призываю всех представить, как это может быть (в субботу) вечером, если бы мы уладили это (проголосуем за новое соглашение – Ред.) и отнеслись бы с уважением к воле людей, потому что тогда у нас будет возможность двигаться дальше", – заявил Джонсон в интервью британской телерадиокорпорации BBC.

Джонсон еще раз упомянул о своем обязательстве покинуть ЕС 31 октября, добавив: "Нет лучшего результата, чем тот, которого я буду добиваться завтра".

Реклама

Говоря об очередной возможной отсрочке, он отметил, что Brexit является "долгим и изнурительным" процессом, и выразил надежду, что избиратели это понимают.

В тренде
В Белом доме объяснили решение временно заморозить военную помощь Украине

Между тем, в видео, размещенном на своем аккаунте в Twitter, Джонсон заявил, что нужно осуществить Brexit, чтобы "сконцентрироваться на приоритетах народа и вновь объединить страну".

Он подчеркнул, что соглашение "обеспечивает возвращение контроля над законами, границами, финансами и торговлей без перебоев и устанавливает новые отношения с ЕС, основанные на свободной торговле и дружеском сотрудничестве".

Напомним, что британские оппозиционеры-лейбористы не поддержат сделку – их лидер Джереми Корбин резко раскритиковал достигнутое соглашение, назвав его "еще более ужасным", чем подписанное экс-премьером Терезой Мэй.

Все подробности в спецтеме Brexit

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Великобритания Борис Джонсон Brexit

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видео
Шутка покойника заставила родственников смеяться на похоронах: курьезное видеоFun
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на Россию
После выступления Украины НАТО отклонил противоречивый доклад о санкциях на РоссиюУкраина
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по Донбассу
Аппетиты России растут: эксперт о возможных переговорах по ДонбассуУкраина
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцами
Скандал в аэропорту Риги: все подробности ЧП с украинцамиTravel
Встреча в
Встреча в "нормандском формате" не состоится: эксперт объяснил замысел ПутинаУкраина
Украинского актера избили в Польше
Украинского актера избили в ПольшеЕвросоюз

Новости партнеров

Loading...
загрузка...