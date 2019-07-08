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Джонсон подтвердил готовность Британии покинуть ЕС 31 октября

8 июля, 10:02

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Brexit были перенесены

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Борис Джонсон, которого считают наиболее вероятным кандидатом на пост премьер-министра Великобритании, заявил, что страна наверняка выйдет из ЕС без соглашения к 31 октября.

"Мы и 29 марта мы были практически готовы. И мы будем готовы к 31 октября", – сказал он в интервью газете Sunday Telegraph.

Политик добавил: "И очень важно, чтобы наши партнеры это понимали. Они должны посмотреть нам в глаза и подумать: "Боже мой, эти британцы действительно собираются уходить. И они собираются уйти на своих условиях".

В ответ на вопрос ведущего интервью о том, не блефует ли он, заявляя о готовности выйти из ЕС без соглашения, Джонсон подчеркнул: "Нет, честно. Мы должны продемонстрировать больше здравого смысла".

Главный конкурент Джонсона в борьбе за пост премьера нынешний глава британского МИД Джереми Хант также готов к brexit без соглашения.

Он в интервью той же газете сказал, что тоже "не блефует" насчет того, чтобы уйти из Евросоюза без сделки, однако добавил, что это "не самый безопасный способ, гарантирующий выход Великобритании", поскольку депутаты парламента постараются заблокировать его.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.


На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

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Тег ЕС, Евросоюз, джонсон, Brexit

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