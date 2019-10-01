Джонсон попросит ЕС не допустить отсрочки Brexit

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Глава правительства Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие несколько дней представить Евросоюзу официальные предложения своего правительства, касающиеся условий предстоящего выхода королевства из состава ЕС. Об этом сообщила на своем сайте британская газета The Times, по сведениям которой, Джонсон, среди прочего, обратится к ЕС с просьбой не допустить очередной отсрочки Brexit.

Как пишет издание, выход страны из состава Евросоюза 31 октября, как Джонсон и обещал британцам, будет одним из условий, которые премьер поставит главам европейских правительств. Это серьезно отразится на ходе политической борьбы внутри самой Великобритании, поскольку в настоящий момент оппозиционные партии и ряд бывших соратников Джонсона добиваются того, чтобы Brexit был отложен по меньшей мере на 3 месяца — до 31 января 2020 года. Согласно так называемому закону Бенна, принятому в прошлом месяце британским парламентом, правительство будет обязано попросить у Брюсселя об отсрочке Brexit, если не сможет договориться с ЕС об условиях "развода" до 19 октября. При этом, как пишет издание, если Евросоюз откажется предоставлять Лондону такую отсрочку, Джонсон, по сути, обойдет закон и поставит Палату общин перед выбором: либо утвердить новую сделку с Брюсселем, либо смириться с Brexit без сделки.

Ранее сообщалось, чтобританский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду телеканал Sky News.

По данным телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка, Джонсон, к которому уже звучат призывы подать в отставку, позвонил британской королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

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"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержание бесед между премьер-министром и Ее Величеством", – цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Борис Джонсон заявил во вторник, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда Соединенного Королевства, признавшего незаконным приостановку работы британского парламента.

По его словам, основной задачей правительства является осуществление Brexit не позднее 31 октября. С этой целью его кабинет продолжает переговоры с ЕС по заключению нового соглашения о Brexit.

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При этом Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, после того как Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение. Об этом агентству Рейтер заявил во вторник источник в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу, в свою очередь, заявил, что парламент в среду возобновит свою работу после временной приостановки.

По словам спикера, речь идет не о формальной процедуре созыва парламента и начале новой парламентской сессии, а о возобновлении прерванной работы законодательного органа, приостановка которой признана незаконной.

Ранее во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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