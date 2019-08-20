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Джонсон предложил Туску изменить соглашение по Brexit

20 августа, 04:47

Борис Джонсон написал письмо Дональду Туску

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/REUTERS

Борис Джонсон. Фото: Jeff J Mitchell/REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал письмо главе Европейского совета Дональду Туску и предложил поменять условия выхода страны из состава Европейского союза.

Об этом сообщает The Mirror.

В частности, Джонсон считает, что Великобритания может отказаться от условия, по которому Северная Ирландия останется в составе единого рынка и таможенного союза ЕС на время переходного периода Brexit.

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В то же время, он подчеркнул необходимость отсутствия жестких границ между Евросоюзом и Великобританией.

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Джонсон заявил, что правительство не планирует устанавливать инфраструктуру на границах с Северной Ирландией и Ирландией.

Напомним, большинство британцев выступают за выход Великобритании из Евросоюза "любой ценой" , даже если для этого потребуется приостановить работу парламента. Таковы результаты опроса общественного мнения.

В то же время Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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Великобритания Туск соглашение джонсон Brexit

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