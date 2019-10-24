Джонсон предложит британскому парламенту провести досрочные выборы 12 декабря

Джонсон подчеркнул, что готов выделить все доступное время на обсуждение соглашения о Brexit

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/MGO

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призовет членов парламента согласиться на проведение всеобщих выборов в Великобритании 12 декабря.

Об этом информирует телеканал Sky News.

По словам Джонсона, "способ достичь Brexit – это быть здравомыслящим с парламентом и сказать, что если они хотят больше времени, чтобы рассмотреть эту прекрасную сделку, они получат его". Но парламентарии должны согласиться с предложением о декабрьских выборах, подчеркнул он.

Премьер готовится 28 октября поставить на рассмотрение парламента вопрос о досрочных выборах, сообщает телеканал. Для того, чтобы правительство смогло организовать досрочные выборы в Великобритании, ему требуется поддержка двух третей членов палаты общин.

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В письме лидеру британской оппозиции Джереми Корбину Джонсон указал, что если ЕС предоставит Лондону отсрочку, о которой просил парламент Британии, то до 31 января 2020 года Великобритания должна будет оставаться в составе блока и "очевидно то, что должны быть проведены выборы".

"При этих обстоятельствах Палата общин на следующей неделе проголосует по вопросу о том, проводить ли выборы 12 декабря. Это будет означать, что парламент должен быть распущен после полуночи 6 ноября", – говорится в письме Джонсона.

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Он подчеркнул, что готов выделить все доступное время на обсуждение соглашения о Brexit. "Если вы согласитесь на следующей неделе проголосовать за выборы (в случае, если ЕС предложит отсрочку до 31 января, и правительство примет это предложение, что его обязывает делать парламент – Ред.), мы выделим все доступное время между сегодняшним днем и 6 ноября на то, чтобы обсудить законопроект о соглашении о выходе и проголосовать по нему, в том числе в пятницы, выходные, все самое раннее и позднее время", – говорится в письме.

Британский парламент традиционно не обсуждает законопроекты по пятницам и по выходным.

"Это значит, что мы сможем реализовать Brexit до выборов 12 декабря, если члены парламента примут такое решение", – говорится в письме. По словам премьера, если ему удастся по итогам выборов добиться большинства, то "мы ратифицируем новое великолепное соглашение, которое я согласовывал, осуществим Brexit в январе, и страна будет двигаться дальше". Если по итогам выборов победит Корбин, то, как считает Джонсон, он будет просить ЕС об очередной отсрочке и после 31 января 2020 года.

Напомним, ранее правительство Великобритании представило парламенту новый законопроект о Brexit, основанный на достигнутом 17 октября соглашении об условиях выхода королевства из ЕС. Депутаты уже приступили к первому чтению 110-страничного документа, пояснения к которому занимают еще 125 страниц.

Ранее "Сегодня" сообщали, что досрочные парламентские выборы в Соединенном Королевстве могли пройти еще в сентябре. Но несмотря на противоречия с депутатами по поводу Brexit, британский премьер отказался распускать парламент.

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