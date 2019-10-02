Джонсон предложит ЕС создать временную границу по Ирландскому морю

Новый план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Великобритании Северной Ирландии

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представит план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Об этом пишет газета The Daily Telegraph, получившая доступ к плану под условным названием "Две границы на четыре года".

Это предложение, которое, по информации издания, Джонсон обсуждал 1 октября по телефону со своими европейскими коллегами, представляет собой альтернативу режиму "бэкстоп", призванному обеспечивать прозрачность границы на острове Ирландия после Brexit. "Бэкстоп", который является частью соглашения, достигнутого между ЕС и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй, до сих пор остается главным камнем преткновения на переговорах Лондона с Брюсселем. Как пишет издание, новый план допускает появление временной границы по Ирландскому морю и таможенных проверок между выходящей из ЕС в составе Великобритании Северной Ирландии и остающейся членом Евросоюза Республикой Ирландия на четыре года с момента завершения переходного периода после Brexit.

Ранее сообщалось, чтобританский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной ассамблее ООН, и возвращается в Лондон после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду телеканал Sky News.

По данным телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка, Джонсон, к которому уже звучат призывы подать в отставку, позвонил королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

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"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержание бесед между премьер-министром и Ее Величеством", – цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Борис Джонсон заявил во вторник, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда Соединенного Королевства, признавшего незаконным приостановку работы британского парламента.

По его словам, основной задачей правительства является осуществление Brexit не позднее 31 октября. С этой целью его кабинет продолжает переговоры с ЕС по заключению нового соглашения о Brexit.

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При этом Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, после того как Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение. Об этом агентству Рейтер заявил во вторник источник в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу, в свою очередь, заявил, что парламент в среду возобновит свою работу после временной приостановки.

По словам спикера, речь идет не о формальной процедуре созыва парламента и начале новой парламентской сессии, а о возобновлении прерванной работы законодательного органа, приостановка которой признана незаконной.

Ранее во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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