Борис Джонсон предрек Великобритании национальное "унижение"

Сегодня, 12:29

Бывший министр иностранных дел Великобритании вновь раскритиковал план по Brexit

Борис Джонсон, фото AFP
Борис Джонсон, фото AFP

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что план британского премьера Терезы Мэй в отношении Brexit является "исторической ошибкой", которая приведет к национальному "унижению".

Об этом написал в своей колонке для издания Telegraph.

"Мы собираемся сделать историческую ошибку и вернуть эту страну тем, кто принимает правила из Брюсселя, не говоря уже об этих правилах – не только для промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов, но и для широкого круга экономической деятельности", – написал он.

В этом контексте Джонсон предложил вспомнить опыт Греции, которая долгое время находилась в кризисе.

"Опыт Греции является уроком абсолютного безумия любой страны, которая позволяет себя запугивать переговорщикам ЕС. Посмотрите на унижение Греции – члена ЕС – и спросите себя, как ЕС будет относиться к Великобритания после выхода, когда мы уже не сможем ничего сделать, чтобы защитить себя от наложения этих правил", – отметил он.

Джонсон подал в отставку после согласования правительством предложений для ЕС по выходу страны из блока. Он считает их значительными уступками. По его мнению, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

Напомним, в связи со спорами об условиях Brexit. в отставку также подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Также ранее сообщалось, что Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб.

Министры подали в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.
Великобритания, джонсон, Brexit

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