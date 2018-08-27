Борис Джонсон предрек Великобритании национальное "унижение"

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что план британского премьера Терезы Мэй в отношении Brexit является "исторической ошибкой", которая приведет к национальному "унижению".

Об этом написал в своей колонке для издания Telegraph.

"Мы собираемся сделать историческую ошибку и вернуть эту страну тем, кто принимает правила из Брюсселя, не говоря уже об этих правилах – не только для промышленных товаров и сельскохозяйственных продуктов, но и для широкого круга экономической деятельности", – написал он.

В этом контексте Джонсон предложил вспомнить опыт Греции, которая долгое время находилась в кризисе.

"Опыт Греции является уроком абсолютного безумия любой страны, которая позволяет себя запугивать переговорщикам ЕС. Посмотрите на унижение Греции – члена ЕС – и спросите себя, как ЕС будет относиться к Великобритания после выхода, когда мы уже не сможем ничего сделать, чтобы защитить себя от наложения этих правил", – отметил он.

Джонсон подал в отставку после согласования правительством предложений для ЕС по выходу страны из блока. Он считает их значительными уступками. По его мнению, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

Напомним, в связи со спорами об условиях Brexit. в отставку также подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Также ранее сообщалось, что Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб.

Министры подали в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.