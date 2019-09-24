Джонсон призвал заключить новое ядерное соглашение с Ираном

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что пришло время заключить новое ядерное соглашение с Ираном.

Джонсон отметил, что новое соглашение относительно ядерной программы Ирана необходимо заключить, несмотря на имеющиеся разногласия между Тегераном и Вашингтоном.

"Какими бы ни были возражения против старого ядерного соглашения с Ираном, пришло время двигаться вперед и заключить новое соглашение", — сообщил Джонсон во время визита в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

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По данным Reuters, американский президент Дональд Трамп положительно отреагировал на идею Джонсона.

"Он действительно хочет новую сделку, потому что другая сделка должна в скором времени истечь. Я уважаю Бориса и не удивлен, что он первый высказался за это", — заявил Трамп.

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Ранее Джонсон возложил ответственность за нападение на нефтяные объекты в Саудовской Аравии на Иран.

Как сообщалось, после атаки беспилотников на объекты одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов в Саудовской Аравии в ночь с 13 на 14 сентября цены на нефть пошли в рост.

.Напомним, что Белый дом придерживается озвученной ранее госсекретарем США Майклом Помпео точки зрения о том, что американские власти считают Иран причастным к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В Вашингтоне намерены и далее следовать политике "максимального давления" на Тегеран.

Также министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

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