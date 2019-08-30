Джонсон рассказал, как намерен добиваться уступок от ЕС по Brexit

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Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом. Об этом в пятницу в эфире телеканала Sky News заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

"Я боюсь, что чем больше наши друзья и партнеры думают, что Brexit может быть остановлен, что Великобритания может остаться (в составе ЕС) благодаря парламенту, тем меньше вероятность того, что они дадут нам сделку, которая нам нужна. Вот почему я действительно надеюсь, что депутаты позволят Великобритании заключить сделку и подготовиться к Brexit в случае ее отсутствия", – сказал он.

Британский премьер указал, что хочет "попытаться договориться и заключить соглашение".

"Но если мы не сможем достигнуть сделки, то будем готовы выйти в любом случае", - отметил он, подчеркнув, что такая готовность "значительно укрепила" позиции Лондона в переговорах с ЕС.

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"Потому что они видят, что мы настроены серьезно", – добавил Джонсон.

Напомним, Королева Елизавета II официально одобрила в среду приостановку работы парламента Великобритании по запросу Джонсона. Отсрочка заседаний парламента должна вступить в силу 9–12 сентября и продлиться до 14 октября. Британский премьер при этом отверг утверждение, что данный шаг направлен на то, чтобы помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit. Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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