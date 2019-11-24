Джонсон рассказал, когда внесет соглашение по Brexit на рассмотрение парламента

Премьер сказал, что одобрение нового соглашения хорошо повлияет на страну

/ Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил манифест консерваторов и пообещал направить в парламент на голосование соглашение по Brexit до 25 декабря.

"Манифест консерваторов, который я с гордостью представляю сегодня, завершит процесс Brexit и позволит нам двигаться дальше и раскрыть потенциал всей страны", - цитируют СМИ слова Джонсона.

В манифесте отмечается, что соглашение по Brexit будет направлено на голосование в британский парламент до 25 декабря.

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Джонсон говорит, что одобрение нынешнего соглашения по Brexit позволит Великобритании вернуть контроль над законодательством, финансами и миграционной политикой.

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Кроме этого, в манифесте Джонсон пообещал усилить внутреннюю безопасность Великобритании посредством расширения штатов полиции на 20 тысяч человек. Также премьер предложил увеличить бюджет Национальной службы здравоохранения Великобритании, направлять больше средств на содержание государственных школ, заняться реконструкцией дорог и мерами по повышению энергоэффективности.

Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

А премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

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