Джонсон считает, что страны НАТО должены обсуждать новые типы угроз против безопасности альянса

Будучи союзниками и друзьями, мы не должны уклоняться от обсуждения новых реалий, - Джонсон

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Странам НАТО не следует уклоняться от обсуждения новых типов угроз безопасности альянса, в том числе гибридных войн и деструктивных технологий. Об этом говорится в обращении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона к участникам саммита НАТО.

"Будучи союзниками и друзьями, мы не должны уклоняться от обсуждения новых реалий, в особенности вопроса о том, как НАТО должна отвечать на новые угрозы, такие как гибридные войны и деструктивные технологии, в том числе в космическом и киберпространстве", — сказано в документе, выдержки из которого накануне выступления Джонсона были распространены премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

Глава британского правительства также подчеркнул, что Соединенное Королевство тратит больше 2% своего ВВП на оборонные нужды в соответствии со своими обязательствами перед альянсом. Кроме того, по его словам, Великобритания вносит самый большой вклад среди всех европейских стран в программу повышения боеготовности альянса, предоставляя в его распоряжение бронетанковую бригаду, две эскадрильи истребителей и шесть военных кораблей, включая новейшие британские авианосцы.

"Как показывает история, мир нельзя принимать как данность. Даже когда мы празднуем этот юбилей, мы должны добиваться того, чтобы наши слова подтверждались делом", — подчеркнул Джонсон после того, как заявил, что альянс будет оставаться "непобедимым до тех пор, пока его члены будет сохранять единство".

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В Лондоне начался двухдневный саммит НАТО, посвященный 70-летию с момента основания Североатлантического альянса. За пределами столицы состоится встреча глав государств и правительств НАТО, на которой будут обсуждаться разногласия внутри альянса и точки совпадения интересов его членов.

На саммите НАТО в Уэльсе в 2014 году все европейские страны взяли на себя обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП в течение 10 лет. Между тем, согласно финансовой статистике, опубликованной в марте в последнем годовом отчете генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, к 2024 году ряд ведущих европейских государств альянса, в частности ФРГ, заветной цифры не достигнул.

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Ранее канал CNN сообщил, что союзники НАТО согласовали новую формулу распределения расходов. Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно критиковал НАТО и упрекал европейских партнеров в недостаточном расходовании средств на оборону.

На следующей неделе Трамп отправится в Лондон на саммит НАТО, чтобы отпраздновать 70-летие альянса. В течение многих лет он заявлял, что США оплачивают большую часть расходов НАТО по сравнению с другими членами альянса.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил о "смерти мозга" НАТО. Он раскритиковал отсутствие координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу.

А в конце октября, в Украину прибыла делегация НАТО во главе с Йенсом Столтенбергом. Он анонсировал новую инициативу во взаимодействии альянса с Украиной. Генсек отметил, что сейчас альянс работает с Украиной в трех форматах: комплексный пакет помощи, годовые национальные программы и Комиссия Украина-НАТО.

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