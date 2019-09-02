Джонсон сделал жесткое заявление о переносе Brexit

Только в том случае, если Брюссель будет осознавать решимость Лондона, возможно добиться сделки по условиям Brexit.

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не допустит продления переговоров с ЕС по Brexit после 31 октября. Об этом он заявил, выступая в понедельник перед своей резиденцией на Даунинг-стрит.

"Не будет таких обстоятельств, при которых я попрошу Брюссель об отсрочке. Мы покинем ЕС 31 октября при любом развитии ситуации", – сказал премьер, обращаясь прежде всего к представителям оппозиции и однопартийцам-консерваторам в парламенте, которые намерены 3 сентября внести законопроект об отсрочке Brexit.

Джонсон добавил, что только в том случае, если Брюссель будет осознавать решимость Лондона, возможно добиться сделки по условиям Brexit.

"Я воодушевлен прогрессом, которого мы достигаем. За последние несколько недель вероятность сделки повысилась". Джонсон также высказался против проведения в стране досрочных выборов. "Я не хочу выборов, вы не хотите выборов", – сказал он.

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Борис Джонсон утверждает, что Брюссель вряд ли пойдет на заключение выгодного Лондону соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза, если будет знать, что Brexit может быть заблокирован парламентом.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй.

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В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который обещал осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" (режим пребывания Северной Ирландии в составе таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после наступления переходного периода Brexit).

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон по своему усмотрению сократит размер отступных за выход страны из Евросоюза с 39 до 9 млрд фунтов стерлингов в случае "жесткого" Brexit.

Кроме этого, мы сообщали: Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать , если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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