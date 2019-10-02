Джонсон снова хочет приостановить работу парламента

Сегодня британский премьер выступил с новым предложением по выходу из ЕС

Борис Джонсон / Фото: AFP

Премьер Британии Борис Джонсон намерен просить приостановить работу парламента с 8 по 14 октября, когда состоится речь королевы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского премьера, сообщает "Европейская правда".

Во время речи королевы будет изложена программа британского правительства.

"Я хочу поставить на приоритеты людей. Через речь королевы правительство изложит свои планы для системы здравоохранения, школ, борьбы с преступностью, инвестиций в инфраструктуру и построения сильной экономики. Мы завершим Brexit 31 октября и продолжим решать эти жизненно важные вопросы", - заявил Джонсон.

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Сегодня британский премьер выступил с новым предложением по выходу из ЕС – он предлагает отменить backstop в соглашении о выходе Британии из ЕС и заменить его смесью проверок в портах в Ирландском море и далеко от границы в Ирландии.

"Если соглашение будет одобрено в Европейском Совете, центральная особенность законодательной программы правительства будет заключаться в том, чтобы внести законопроект о соглашении о Brexit и двигаться в быстром темпе, чтобы обеспечить его прохождение в парламенте до 31 октября", - сообщили в офисе британского премьера.

Поэтому, отмечается в сообщении, работа парламента должна быть приостановлена в течение как можно более короткого времени, чтобы обеспечить все необходимые материально-технические приготовления.

В оппозиции же утверждают, что таким образом Джонсон пытается избежать сессии традиционных вопросов к премьеру в парламенте, которые проводятся по средам. До сих пор премьер отвечал на вопросы законодателей лишь раз – 4 сентября.

Решение о приостановке работы парламента должна одобрить королева.

Напомним, текущую сессию уже приостанавливали в первые часы 10 сентября, однако парламент возобновил работу 25 сентября после решения Верховного суда.

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