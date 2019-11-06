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Джонсон сравнил лидера оппозиции со Сталиным и напомнил о преследовании кулаков

6 ноября, 06:59

«Они внутренне ненавидят стремление к получению прибыли и будут так безудержно повышать налоги», - заявил Джонсон

/ Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сравнил лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина с главой СССР Иосифом Сталиным (с 1924 по 1953 год – Ред.). Об этом лидер правящей Консервативной партии написал в колонке в газете The Daily Telegraph.

"Трагедия современной Лейбористской партии при Джереми Корбине заключается в том, что они внутренне так ненавидят стремление к получению прибыли — и будут так безудержно повышать налоги — что разрушат саму основу процветания страны, — заявил Джонсон. — Они делают вид, что их ненависть направлена лишь на каких-то определенных миллиардеров, и они указывают пальцем на людей с наслаждением и мстительностью, невиданной с тех пор, когда Сталин преследовал кулаков".

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Ранее Евросоюз окончательно одобрил третью отсрочку выхода Великобритании из ЕС до 31 января 2020 года.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон согласился на предложение Евросоюза отсрочить Brexit до 31 января.

Сам Джонсон назвал ситуацию, сложившуюся вокруг процесса выхода королевства из состава Евросоюза, очень сложной и очень глупой.

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Великобритания Сталин оппозиция кулак Джонсон

Источник: ТАСС

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