Джонсон сравнил позицию Мэй по Brexit с "поясом смертника на британской конституции"

Сегодня, 20:41

Отношения британского правительства и Евросоюза бывший глава МИД охарактеризовал как "полумазохистские"

Борис Джонсон, фото AFP
Борис Джонсон, фото AFP

Экс-министр иностранных дел Британии Борис Джонсон сравнил позицию премьера Терезы Мэй по Brexit с "поясом смертника на британской конституции". Об этом Джонсон написал в своей статье в Daily Mail.

"Мы раскрылись для бесконечного политического шантажа. Мы обернули пояс смертника вокруг британской конституции и передали детонатор (участнику переговоров от ЕС) Мишелю Барнье", – написал Джонсон.

Отношения британского правительства и Евросоюза бывший глава МИД охарактеризовал как "полумазохистские".

"Каким-то странным полумазохистским образом мы создали условия, в которых ЕС может издеваться над нами. Мы согласились со сроками Евросоюза, согласились отдать им 39 миллиардов фунтов стерлингов, ничего не получив взамен", — сказал Джонсон.

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Daily Mail назвал статью Джонсона "прокладыванием пути" на кресло премьера. В британском парламенте ожидают, что Джонсон в скором времени предаст огласке свои премьерские амбиции и проведет вотум недоверия к Терезе Мэй.

НапомнимДжонсон подал в отставку после согласования правительством предложений для ЕС по выходу страны из блока. Он считает их значительными уступками. По его мнению, идея Brexit "умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе", а линия, предложенная Мэй, означает, что Британия "действительно направилась к статусу колонии".

Напомним, в связи со спорами об условиях Brexit. в отставку также подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис.

Также ранее сообщалось, что Дэвиса на посту сменит Доминик Рааб.

Министры подали в отставку в связи с несогласием относительно планов экономических отношений Великобритании и ЕС после официального выхода страны из Евросоюза.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.
Великобритания, ЕС, Борис Джонсон, Мэй, джонсон, Brexit

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