Джонсон уверен, что Великобритания готова к выходу из ЕС 31 января

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уверен в том, что после утверждения законопроекта о Brexit обеими палатами парламента страны королевство готово покинуть ЕС в намеченный срок — 31 января. Соответствующее заявление главы правительства было распространено премьерской канцелярией на Даунинг-стрит, 10.

"Парламент принял законопроект о выходе из Евросоюза, и это означает, что Соединенное Королевство покинет ЕС 31 января и будем идти вперед как единое целое. Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но наконец-то у нас это получилось", — сказал Джонсон, призвав положить конец распрям между сторонниками и противниками Brexit и сосредоточиться на решении насущных проблем королевства, борьбе с преступностью и улучшению работы больниц.

После того, как билль о Brexit вслед за Палатой общин был утвержден Палатой лордов британского парламента, его должна подписать королева Елизавета II. Ожидается, что это произойдет уже в 23 или 24 января, после чего документ, оговаривающий условия выхода страны из ЕС, приобретет силу закона. Это позволит Великобритании и ЕС ратифицировать соглашение об условиях Brexit, что должно быть сделано в ближайшие дни. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель 24 января одпишут необходимые документы в Брюсселе, а 29 января соглашение должен будет окончательно утвердить Европарламент. На Даунинг-стрит подчеркивают, что стороны успеют соблюсти все необходимые формальности, и Великобритания будет готова покинуть ЕС к 23:00 31 января по местному времени.

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Между тем, Еврокомиссия уже заявила, что готова применять штрафы или приостанавливать торговые льготы, если Лондон не будет выполнять условиясоглашения о выходе из сообщества.

Также стало известно, что экономический ущерб Великобритании из-за выхода из Европейского союза уже достиг 170 млрд долларов. Такую оценку Brexit дал сайт Bloomberg со ссылкой на собственные исследования. В отчете отмечается, что британская экономика сейчас на 3% меньше, чем она могла бы быть. В частности, инвестиции в бизнес были более сдержанными, а годовой рост сократился вдвое – с 2% до 1%.

В свою очередь, Украина готовится к торговле с Британией после Brexit.

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