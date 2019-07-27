Джонсон в разговоре с Меркель назвал условие для ратификации Brexit

Джонсон сделал важное заявление

Борис Джонсон. Фото: AFP

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал условием для ратификации соглашения о Brexit отказ от так называемого бэкстопа — запасного механизма по Северной Ирландии.

Об этом он заявил канцлеру Германии Ангеле Меркель в телефонном разговоре, сообщает Independent.

"Единственное решение, которое позволило бы нам добиться прогресса в сделке – это отмена бэкстопа", - сказал Джонсон, добавив, что альтернативой является выход Британии без сделки вообще.

Ранее Джонсон, впервые выступая в парламенте в качестве премьер-министра, заявил, что из соглашения о Brexit необходимо убрать так называемый "бэкстоп". Джонсон пообещал договориться о новом соглашении по Brexit менее чем за 99 дней и предупредил: если лидеры ЕС откажутся, то Соединенное Королевство выйдет без соглашения.

Главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье категорически отверг требование британского премьера.

Напомним, новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещал в своей первой речи на посту премьер-министра Великобритании, что страна в любом случае покинет Европейский союз 31 октября.

"Мы собираемся выполнить неоднократные обещания парламента перед народом и выйдем из ЕС 31 октября без всяких "если" или "но", - сказал глава правительства на пороге премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10.

Напомним, Елизавета II приняла отставку предшественницы Джонсона Терезы Мэй. Вместе с ней в знак протеста против Джонсона свои должности оставили министры юстиции, финансов и по вопросам международного развития, а также замминистров культуры и иностранных дел Великобритании.

Напомним, что премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера британских консерваторов и главы правительства в мае. Ее решение не стало неожиданностью, так как из-за неудачи с Brexit, такой исход был весьма ожидаем.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Джонсон в разговоре с Меркель назвал условие для ратификации Brexit". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"