Джонсон заявил, что осталось мало времени для достижения сделки по Brexit

/ Фото: REUTERS/Phil Noble

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон заявил председателю Европарламента Давиду Сассоли, что времени на достижение сделки по Brexit остается все меньше, поэтому Лондон и Брюссель должны ускорить переговорный процесс, если они не хотят "развода" без соглашения. Об этом представитель канцелярии британского премьера заявил по итогам встречи Джонсона и Сассоли, состоявшейся на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр отметил, что остается мало времени для того, чтобы согласовать новую сделку, поэтому нам надо двигаться быстрее и работать вместе над достижением нового соглашения. Он повторил, что если мы не достигнем договоренности, тогда Великобритания покинет ЕС без сделки 31 октября", — сказал представитель Джонсона.

Он добавил при этом, что сам британский премьер "предпочитает покинуть ЕС со сделкой" и считает свое последнее предложение по Brexit "значительным шагом вперед и разумным компромиссом".

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При этом Сассоли по итогам разговора с Джонсоном заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit.

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Напомним, что ранее Борис Джонсон представил Брюсселю план, согласно которому Северная Ирландия после Brexit продолжит оставаться частью единого рынка ЕС вплоть до 2025 года, однако покинет таможенный союз ЕС. Президент Еврокомиссии Юнкер пообещал Джонсону изучить его план, но с учетом критериев Брюсселя.

Стоит отметить, что Джонсон неоднократно заявлял, что Соединенное Королевство в любом случае покинет ЕС к 31 октября. Однако на Даунинг-стрит обещали попросить об отсрочке Brexit, если соглашение об условиях Brexit не удастся заключить к 19 октября.

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