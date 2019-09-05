Джонсон заявил, что скорее будет лежать мертвым в канаве, чем отложит Brexit

Я позабочусь о том, чтобы этой ненужной отсрочки не было, - сказал Джонсон

/ Фото: AFP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем обратится к Брюсселю с просьбой вновь отложить дату Brexit

Об этом сообщает телеканал Sky News.

"Я позабочусь о том, чтобы этой ненужной отсрочки не было, и сделаю все возможное для того, чтобы наша страна покинула ЕС 31 октября. К сожалению, парламент вчера проголосовал за то, чтобы по сути лишить нас возможности вести переговоры и существенно осложнить задачу правительства достичь соглашения с ЕС", — сказал Джонсон.

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По словам главы правительства "единственным выходом" из сложившейся ситуации является проведение внеочередных выборов в парламент, хотя это и не то, чего он сам бы хотел. По его словам, британское правительство должно завершить чрезмерно затянувшийся процесс подготовки к Brexit и заняться решением важных для населения проблем.

"Единственный способ сдвинуть ситуацию с мертвой точки — сделать выбор. Чего вы хотите? Хотите ли вы, чтобы это правительство добилось выхода страны из ЕС 31 октября? Или же вы хотите, чтобы [глава оппозиции] Джереми Корбин и его Лейбористская партия 17 октября отправились на саммит ЕС, фактически передали контроль над ситуацией Евросоюзу и заставили нас оставаться в ЕС после 31 октября?", — добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, что Палата общин британского парламента в третьем чтении приняла законопроект, обязывающий правительство премьер-министра Бориса Джонсона отсрочить выход страны из состава ЕС на три месяца – до 31 января 2020 года.

Ранее, ссылаясь на высокопоставленные источники в правительстве, британское телевидение сообщило о том, что если депутаты не поддержат политику премьера по поводу Brexit, то 14 октября Борис Джонсон объявит досрочные выборы в парламент.

Как мы уже сообщали, Борис Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном. Общаясь с местными фермерами, он заверил их в государственной поддержке в случае проблем с выходом на привычные рынки после Brexit.

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