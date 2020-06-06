Едва не врезался в полицейских: в Словакии арестовали пьяного водителя-украинца

В словацком городе Снина задержали пьяного 50-летнего украинца за рулем грузовика. Автомобиль едва не столкнулся с машиной полиции. Об этом сообщила пресс-секретарь областной полиции Прешова Яна Лигдайова.

"Водитель не предоставил приоритет служебному автомобилю полиции, который двигался справа перед железнодорожным переездом. Аварии не произошло только из-за быстрой реакции водителя-полицейского. Украинца сразу остановили патрульные, он прошел тест на алкоголь с результатом более 1,6 промилле", - рассказала пресс-секретарь.

Водитель арестован, его ожидает суд и большой штраф.

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Напомним, ранее в Польше, будучи за рулем легковушки в состоянии алкогольного опьянения, 51-летний украинец повредил семь припаркованных автомобилей в городе Катовице в Cилезском воеводстве. Мужчине грозит не менее 5 тыс. злотых (30,7 тыс. грн) штрафа и до двух лет тюрьмы.

Кроме того, в прошлом году в Венгрии произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате которого погибли двое граждан Украины.

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