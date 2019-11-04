Ехали в Евросоюз: в Греции обнаружили рефрижератор с 40 нелегалами

В последнее время в ЕС стали все чаще находить мигрантов в грузовых морозильниках

Видео: Reuters

После гибели 39 мигрантов при попытке попасть в Британию в рефрижераторе, становится ясно, что подобная схема достаточно распространена в Евросоюзе.

Так, 4 ноября греческие правоохранители обнаружили в одном из грузовиков на севере страны более четырех десятков нелегалов, которые пытались проникнуть в ЕС, пишет местное издание Kathimerini.

Находка была совершена, когда возле города Ксанти направлявшийся в Салоники водитель остановил рефрижератор по требованию полиции. При осмотре грузовика полицейские выявили внутри 41 нелегала.

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Никто из них не пострадал, так как морозильный отсек был отключен. По предварительным данным, мигранты являются оказались афганцами, их доставили в полицию для установления личностей.

Водителя также задержали для допроса. Его обвиняют в торговле людьми.

Напомним, всего несколько дней назад аналогичная история повторилась и в Бельгии, где во время остановки на автостоянке у магистрали водитель грузовика-рефрижератора заметил в кузове незваных гостей – 12 мигрантов, которые пряталась рядом с овощами и фруктами.

А в прошлом месяце возле берегов итальянского острова Лампедуза утонула лодка, на которой группа мигрантов хотела пересечь Средиземное море. В результате поисково-спасательной операции, из воды удалось достать 22 человека, а 13 обнаружили погибшими.

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