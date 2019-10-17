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Экоактивисты "оседлали" метро в Лондоне: видео

17 октября, 19:54

Защитники климата устроили радикальную акцию в метро британской столицы

Активисты экодвижения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") решили не останавливаться на яркой акции, в ходе которой они облили искусственной кровью здание Министерства финансов Великобритании.

17 октября выступающие в защиту климата демонстранты устроили радикальную акцию в лондонском метрополитене, остановив движение на одной из линий подземки.

Повторив "подвиг" паралимпийского медалиста, который на прошлой неделе выбрался на лайнер British Airways в аэропорту Лондон-Сити, демонстранты вскарабкались на крышу поезда на станции "Кеннинг Таун" и заблокировали его движение.

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Однако разозлившиеся пассажиры не стали дожидаться полицию и начали решать проблему собственными руками, предприняв попытку стащить демонстрантов самостоятельно. Они хватали экоактивистов за ноги и бросали в них едой.

В результате случившегося началась драка, и полиции все же пришлось вмешаться – самых активных участников беспорядков задержали.

Напомним, что участники движения Extinction Rebellion требуют, чтобы политики принимали активные действия для предотвращения экологической катастрофы. При этом какие-либо конкретные меры они не предлагают.

Экологические протесты в британской столице продолжаются уже около двух недель. За это время только в Лондоне были арестованы порядка 1,5 тысяч протестующих

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Великобритания метро Лондон экология климат Extinction Rebellion

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