Экоактивисты "оседлали" самолет в аэропорту Лондона: видео

Правоохранители Лондона задержали британского паралимпийского медалиста Джеймс Браун, который в рамках климатического протеста взобрался на самолет в аэропорту британской столицы Лондон-Сити.
Слабовидящий велосипедист присоединился к экопротестам движения Extinction Rebellion ("Восстание против вымирания") "против бездействия правительства в вопросах климата и экологии".
11 октября он включил в соцсетях прямую трансляцию с крыши самолета British Airways, который должен был вылететь в Амстердам. Браун признался в том, что боится высоты, что ему холодно, и выразил надежду на то, что его скоро снимут с крыши.
"Все дело в климатическом и экологическом кризисе … Они (правительство – ред.) объявляют климатическую чрезвычайную ситуацию и ничего с этим не делают", – сказал спортсмен.
В лондонской полиции акцию Брауна охарактеризовали "безрассудную, глупую и опасную".
Помимо того, другой участник Extinction Rebellion отказался сесть на свое место в этом же самолете. В результате вылет был задержан почти на два часа.
Напомним, что раньше экоактивисты облили красной краской министерство финансов Соединенного Королевства.
Помимо того, в финансовом центре Нью-Йорка – на Уолл-стрит – участники Extintion Rebelion облили искусственной кровью известную статую бронзового быка.
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