Экологическое решение Бельгии: общественный транспорт в Брюсселе могут сделать бесплатным
Городские власти стараются подтолкнуть горожан к отказу от личных автомобилей
Городские власти Брюсселя и оператор общественного транспорта STIB собираются сделать общественный транспорт Брюсселя доступнее. STIB предложила отменить плату за проезд для жителей столичного региона в вечернее время и по выходным. А социалистическая партия в Брюссельском столичном парламенте выступила с идеей отмены платы за проезд в общественном транспорте.
Главная причина этих предложений – загрязнение воздуха в Брюсселе, ответственность за которое в основном лежит на транспорте. Брюссель занимает 17-е место из 72-х в рейтинге самых загрязненных городов Европы по версии международной базы данных NUMBEO. Поэтому городские власти стараются подтолкнуть горожан к отказу от личных автомобилей.
В других европейских столицах тоже делают общественный транспорт доступнее. Например, в прошлом году мэрия Парижа рассматривала возможность сделать проезд в общественном транспорте бесплатным. И хотя эту меру так и не приняли, в Париже появилось много новых транспортных льгот, в том числе бесплатный проезд для всех детей до 11 лет, включая иностранцев.
Ранее мы писали, что Португалия будет выдавать "зеленые" визы иностранцам, которые инвестируют в экологичные проекты. В других странах Евросоюза тоже меняют визовый режим для предпринимателей.
Напомним, в Бруклине открыли магазин без полиэтилена. В одном из городских районов открылся продмаг, где специи, масло, фрукты и овощи продают только в безопасной упаковке.
Ранее мы уже писали о "зеленом" шоппинге в Германии и берлинском магазине, где все продукты тоже продаются без полиэтиленовой упаковки.
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