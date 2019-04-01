Экономисты подсчитали еженедельный ущерб британской экономики от Brexit
Главные потери концентрируются в сфере инвестиций и потребительских расходов
Ущерб британской экономике от решения покинуть Евросоюз составляет порядка 600 млн фунтов стерлингов (786,5 млн долл.) в неделю, по оценкам аналитиков банка Goldman Sachs.
Согласно подсчетам, в настоящее время ВВП Великобритании примерно на 2,4% меньше, чем гипотетический показатель, рассчитанный при условии, что на референдуме 2016 года страна решила бы остаться в составе ЕС.
"Главные потери концентрируются в сфере инвестиций и потребительских расходов", - отметил экономист Goldman Sachs Свен Яри Стен.
По мнению экономистов Goldman Sachs, если Великобритания выйдет из ЕС без соглашения, это приведет к еще большим потерям за счет падения курса фунта стерлингов. При этом, если страна все же решит остаться в составе Евросоюза, подъем ее экономики ускорится, что компенсирует нанесенный ущерб.
Напомним, на недавнем саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.
В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.
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