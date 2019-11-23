Экс-депутат партии Путина: Сепаратисты Каталонии пытались договориться с Кремлем

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Бывший депутат Госдумы России от партии "Единая Россия" Сергей Марков заявил, что каталонские сепаратисты пытались через него договориться с РФ о признании независимости Каталонии в обмен на признание Крыма российским. Об этом он заявил испанской газете El Mundo.

По его словам, во время каталонского кризиса с ним якобы вышел на контакт советник бывшего лидера Каталонии Карлеса Пучдемона Виктор Терраделльяс, бывший секретарь по международным вопросам ныне не существующей партии "Демократическая конвергенция Каталонии", и "хотел поговорить о политических вопросах".

"Я сказал им, что поговорю с коллегами, и они подтвердили, что Россия будет на стороне испанского правительства", – заверил Марков.

В то же время, он не стал говорить, с кем выяснял официальную позицию России, но отметил, что эти люди были не чиновниками, а "политическими консультантами".

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"Мы встретились снова, и я сказал им (каталонцам), что у России нет возможности признать независимость Каталонии по нескольким причинам", – сказал он.

Затем, по словам Маркова, каталонский посланник положил на стол свое встречное предложение – "они сказали мне, что они могут признать Крым частью России".

Марков добавил, что у него было "две или три встречи" с каталонским посланником во время "острой фазы каталонского кризиса".,

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Стоит добавить, что комментарий Маркова был обнародован на фоне расследования в Национальном суде о деятельности российских шпионов и степени их проникновения в процессы вокруг попытки провозглашения каталонской независимости.

Марков был доверенным лицом Путина на выборах президента, а в Украине его назвали персоной нон-грата. Сейчас он является профессором Московского государственного института международных отношений и выступает в эфирах российского ТВ в качестве "политолога".

Отметим, что ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ничего якобы не знает о попытках РФ при помощи спецслужб повлиять на внутриполитические события в Каталонии.

Напомним, ранее Верховный суд Испании начал расследование причастности российских спецслужб к провалившемуся референдуму о независимости Каталонии. Заниматься этим будет специализирующаяся на борьбе с терроризмом генеральная информационная комиссия Национальной полиции Испании.

Кроме того, недавно сразу в двух странах Евросоюза разыгрались шпионские драмы с участием России. Сперва польские спецслужбы задержали нового подозреваемого в шпионаже в пользу России. А после в Болгарии раскрыли российского агента, который под дипломатическим прикрытием передавал в Москву секретную информацию.

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