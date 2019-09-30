Экс-глава банка, отмывшего сотни миллиардов долларов путинских олигархов, покончил с собой

Тело эстонского топ-банкира Айвара Рехе обнаружили в саду его дома на прошлой неделе

Фото: REUTERS/Jacob Gronholt-Pedersen

Бывший руководитель эстонского отделения Danske Bank, через который Россия "отмыла" более 230 млрд долларов, Айвар Рехе покончил с собой.

Об этом сообщили в прокуратуре Эстонии после того, как 25 сентября тело Рехе обнаружили на заднем дворе его загородного дома. Как отмечается, кроме гособвинения, версию с суицидом подтвердили в полиции и судмедэкспертиза.

"Следственные действия, проводившиеся в последние дни в рамках уголовного дела Danske Bank, также не дают никаких оснований для того, чтобы сомневаться в причине смерти Айвара Рехе, и доказывают, что тот добровольно ушел из жизни", – говорится в опубликованном 30 сентября заявлении прокуратуры.

Стоит отметить, что за два дня до того, как его обнаружили с огнестрельным ранением, Айвара Рехе объявили в розыск.

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме требует у полиции полный отчет обо всех, что связано с исчезновением, поисками и обнаружением Рехе, а также о дальнейших действиях правоохранителей.

Напомним, в прошлом году эстонское отделение крупнейшего коммерческого банка Дании обвинили в проведении сомнительных операций на сотни миллиардов евро, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян. Расследование в отношении Danske Bank стало крупнейшим в своем роде – оно привело к аресту 10 бывших сотрудников учреждения. Рехе среди них не было. Это также привело к отставке директора банка Томаса Боргена.

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