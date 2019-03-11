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Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о выдвижении в Европарламент

Сегодня, 09:29

Каталонский политик намерен продолжать борьбу за независимость региона

Фото: AFP
Экс-глава Каталонии Пучдемон заявил о выдвижении в Европарламент //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/60e/585/5c860e5856f9c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/60e/585/5c860e5856f9c.jpg Евросоюз Каталонский политик намерен продолжать борьбу за независимость региона

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон возглавит список своей политической силы "Вместе за Каталонию" на предстоящих выборах в Европарламент (ЕП), которые состоятся в Испании 26 мая. Об этом заявила официальный представитель правительства региона Эльза Артади.

"Лучший способ продолжить интернационализировать (каталонский) конфликт и сделать так, чтобы нас услышали в Европе, чтобы увидели репрессии, – это иметь свободный голос "Вместе за Каталонию" в Европе, и этот голос должен принадлежать Пучдемону", – приводит газета "Вангуардиа" слова Артади.

В свою очередь экс-глава автономии написал в Twitter: "Настало время сделать еще один шаг, чтобы придать международную огласку праву Каталонии на самоопределение из самого сердца Европы для всего мира".

Пучдемон бежал из Испании в Бельгию в 2017 году после проведения референдума о выходе автономии из состава Испании и утверждения местным парламентом резолюции о провозглашении независимой республики. Экс-лидер автономии является главой коалиции "Вместе за Каталонию", которая выступает за разрыв с Испанией.

Выборы в Европейский парламент пройдут в 2019 году в странах сообщества в период с 23 по 26 мая.

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Тег Европарламент, Каталония, Пучдемон

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ТАСС

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