Экс-глава Мадрида ушла из политики из-за крема для лица

Вчера, 12:35

После двух скандалов женщина отказалась от своего мандата

Фото: AFP
Фото: AFP

Экс-председатель правительства автономного сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес отказалась во вторник от своего депутатского мандата в региональном парламенте из-за двух недавних скандалов. Об этом сообщает ТАСС

Перед этим она подала в отставку с поста мадридского правительства и лидера Народной партии. Ранее женщину обвинили в попытке украсть из магазина два тюбика крема, ценой в 40 евро. Инцидент произошел еще в 2011 году. Была опубликована запись, на которой охранник универсама сопровождает женщину в отдельное помещение и забирает из ее сумки продукцию. Она была задержана примерно на 45 минут до тех пор, пока не прибыла национальная полиция, получившая указание от своего руководства отпустить женщину

Помимо этого, ее обвинили в том, что она обманом получила магистерскую степень в одном из университетов. По этой причине оппозиция начала требовать у нее уйти в отставку. 

Громко оставил должность в феврале и вице-премьер Австралии. Барнаби Джойс – отец четырех дочерей, примерный муж и активный поборник семейных ценностей – закрутил роман с пресс-секретарем Вики Кэмпион, моложе себя на 20 лет. Она скоро должна родить от него ребенка. Эта история настолько возмутила общественность, что Джойс должен уволиться.

Напомним, ранее десятки сотрудниц ООН рассказали о сексуальных домогательствах в организации. 

Кроме этого, министр экологии Франции оказался в центре сексуального скандала. Его обвинили в домогательствах сразу две женщины. 
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