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Экс-главе Каталонии разрешили баллотироваться в Европарламент

6 мая, 13:02

Судья не нашел законных оснований запрещать беглым каталонским политикам участвовать в выборах

Карлес Пучдемон. Фото: REUTERS/Albert Gea
Карлес Пучдемон. Фото: REUTERS/Albert Gea.

Экс-президенту Каталонии Карлесу Пучдемону и двум его соратникам, которые покинули испанский автономный регион после неудачного референдума о независимости в 2017 году, разрешили баллотироваться в Европейский парламент.

Соответствующий вердикт был озвучен Верховным судом Испании, который, таким образом, отменил предыдущее решение Центральной избирательной комиссии, запретившей им участвовать в выборах, которые пройдут в Евросоюзе 26 мая, пишет EUobserver.

Судья не нашел оснований запрещать бывшему каталонскому лидеру и экс-министрам здравоохранения и образования Тони Комину и Кларе Понсати, которые скрываются от испанского правосудия в Бельгии и Шотландии соответственно, стать кандидатами в евродепутаты.

Сам Пучдемон, которого в Испании хотят судить за сепаратизм, также сейчас живет в Бельгии, но обещает в случае своего избрания вернуться на родину, находясь под защитой парламентского иммунитета. что, вероятно, будет обжаловано в судах.

Мы также писали о суде над остальными членами бывшего каталонского правительства, которым за соучастие грозит до 25 лет лишения свободы.

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Тег выборы, Испания, сепаратизм, Европарламент, Каталония, евродепутаты, Пучдемон

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