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Экс-министр по вопросам Brexit стал шестым претендентом на пост британского премьера

26 мая, 02:26

Помимо Рааба о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии на данный момент открыто объявили еще пятеро политиков

Фото: Getty Images

Бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост лидера правящей Консервативной партии и стал, таким образом, уже шестым претендентом на пост премьер-министра страны. О своем решении экс-глава министерства сообщил в авторской статье на страницах воскресной газеты "Мейл он санди".

"Успешное осуществление Brexit потребует нацеленности, дисциплины и решительности. Как бывший юрист Форин оффиса и министр по вопросам Brexit я обладаю надлежащим опытом", — заявил Рааб в этой статье.

По его словам, "страна теперь застряла в грязи, униженная Брюсселем и неспособная найти путь продвижения вперед". "Премьер-министр объявила о своей отставке. Теперь пришло время взять новый курс", — констатировал кандидат в лидеры тори.

Рааб подчеркнул, что он является сторонником выхода из ЕС с соглашением об условиях "развода" сторон, но при этом дал понять, что Великобритания должна продемонстрировать "непоколебимую решимость" покинуть европейское сообщество не позднее октября.

Помимо Рааба о намерении участвовать в борьбе за пост лидера Консервативной партии на данный момент открыто объявили еще пятеро политиков. Это экс-глава британского МИД Борис Джонсон, министр иностранных дел Джереми Хант, министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, министр здравоохранения и социальной защиты Мэтт Хэнкок и бывшая министр труда и по делам пенсий Эстер Макви. На данный момент несомненным фаворитом в борьбе за премьерский пост считается Джонсон.

24 мая премьер-министр и лидер консерваторов Тереза Мэй объявила о том, что 7 июня уйдет в отставкус поста главы тори из-за невозможности реализовать выход страны из состава ЕС. Она будет оставаться на посту главы правительства, пока партия не выберет нового лидера. Этот процесс должен начаться 10 июня и завершиться во второй половине июля.

Как сообщалось, британское правительство одобрило компромиссную версию Brexit-соглашения.

Напомним, вскоре после того, как британское правительство отклонило альтернативный план оппозиции по выходу из ЕС, две ведущие партии королевства – Консервативная и Лейбористская – возобновили переговоры по вопросу выхода страны из состава Европейского союза.

Но длившиеся шесть недель переговоры завершились безуспешно.

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Тег Великобритания, премьер, ЕС, пост, Brexit, Рааб

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