Экс-премьер Литвы: Самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь

Он также рассказал, что лично не встречался еще с побеждающим по результатам экзит-полов кандидатом Зеленским

Фото: Facebook / Andrius Kubilius.

Экс-премьер-министр Литвы, депутат Сейма Андрюс Кубилюс считает, что новый президент Украины должен продолжать европейский путь Украины и готовиться к экзамену от президента России Владимира Путина.

"Что самое главное для нового президента – это продолжать тот же европейский путь, не соблазниться большими внутренними битвами с бывшими (представителями власти – ред.). Второе – нужно быть готовым, что господин Путин сделает какой-то экзамен очень быстро, к этому нужно готовиться", - сказал Кубилюс в воскресенье в штабе Зе!Команды.

Он также рассказал, что лично не встречался еще с побеждающим по результатам экзит-полов кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским.

"Мы не знаем, сумеем ли мы в этот раз встретиться. Мы знаем некоторых людей из его команды, и они знают наши планы", – сообщил Кубилюс.

Депутат Сейма также подчеркнул, что Запад не должен оставить Украину. "Из нашего опыта, в 93-м году ЕС сразу после наших таких выборов неожиданных очень четко сказал, что есть возможность для нас стать членами Евросоюза, и для нас это стало основой межпартийного консенсуса", – рассказал экс-премьер Литвы.

Он также проинформировал, что литовская делегация будет встречаться с западными партнерами. "Мы будем встречаться также с западными амбасадами, как раз относительно того, что должен делать Запад. Что вот после таких выборов нельзя отстраняться и оставлять Украину саму собой", – отметил Кубилюс.

Напомним, по предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73,2%;

Петр Порошенко – 25,3%;

испортили бюллетень – 1,5%.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Экс-премьер Литвы: Самое главное для нового президента Украины – продолжать европейский путь". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"