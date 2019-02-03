Экс-премьер Македонии объяснил свой побег из страны угрозой убийства

Груевский назвал причину своего бегства в Венгрию

Экс-премьер Македонии Никола Груевски. Фото: Flickr

Экс-премьер Македонии объяснил свой побег из страны угрозой убийства //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/6f7/c71/5c56f7c7154c7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/6f7/c71/5c56f7c7154c7.jpg 2019-02-03T16:18:57+02:00 Евросоюз Груевский назвал причину своего бегства в Венгрию

Бывший премьер-министр Македонии Никола Груевский рассказал, что сбежал в Венгрию после того, как получил информацию о подготовке покушения на него. Об этом экс-глава правительства заявил в интервью македонскому телеканалу Sitel, сообщает "Радио Свобода".

Кроме того, он добавил, что изначально намеревался отправиться в тюрьму, несмотря на "сумасшедшие безосновательные обвинения", но "получил информацию, что кто-то планирует его уничтожение в тюрьме, и изменил свое мнение".

По его словам, именно после этого он решил покинуть Македонию. Ранее Груевский заявлял, что получал угрозы убийства на родине, однако власти Македонии отрицали политический характер его преследования.

Стоит добавить, что у Груевского есть связи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а потому в ноябре 2018 года он бежал в Будапешт после того, как был приговорен к двум годам заключения по обвинению в коррупции.

Тогда он заявлял, что выбрал Венгрию из-за того, что она является членом НАТО и Европейского союза, а также страной с "независимыми институциями". Будапешт принял беглеца, объяснив это его "политическим преследованием" на родине.

Ранее МИД Македонии вручило венгерскому послу ноту протеста из-за побега в Венгрию осужденного на два года заключения экс-главы правительства Николы Груевски, а также требует выдать беглеца.

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Напомним, что на родине Груевски обвиняют в незаконной покупке бронированного Mercedes за более чем 650 тыс. евро в бытность македонским премьером в 2012 году. Суд признал его виновным в коррупции и приговорил к двум годам тюрьмы, но 9 ноября, когда его должны были доставить в место заключения, он исчез.

Министерство внутренних дел Республики Македония по распоряжению Уголовного суда объявило в розыск Груевски. Кроме того, как пишут европейские СМИ, бежать из Македонии Николе Груевски помогло посольство Венгрии в Албании.

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