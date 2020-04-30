Экс-премьер Испании нарушил карантин: ему грозит нереальный штраф

Мариано Рахоя застукали за "преступным" занятием - он занимался физкультурой в собственном дворе

Бывшему премьер-министру Испании Мариано Рахою грозит штраф за нарушение карантина – он выходил на улицу для занятия спортом, что запрещено делать из-за эпидемии коронавируса SARS-CoV-2.

В середине апреля телеканал LaSexta опубликовал видео с экс-премьером, который занимался физкультурой на спортивной площадке возле своего дома в Мадриде. По данным журналистов, Рахой совершал данное нарушение регулярно.

Вскоре после этого министр внутренних дел Фернандо Гранде-Марласка сообщил о начале расследования в отношении экс-премьера и составлении акта о возможном нарушении карантина.

Реклама

Поэтому сейчас, по данным El Pais, власти Испании изучают возможность наложить на него от 500 до 30 тысяч евро штрафа. Впрочем, в случае отсутствия отягощающих факторов в МВД рекомендуют применять минимальные штрафы к нарушителям.

В тренде Выход из карантина: как США и Европа спасают экономику от коронавируса

Несмотря на масштабы эпидемии, испанские власти разрешают людям выходить за продуктами, в аптеку или больницу, а также выгуливать домашних животных, а с 26 апреля местным жителям также позволили выходить на прогулку с детьми.

Заниматься спортом на улице в королевстве хотят разрешить со 2 мая.

Испания является одним из наиболее пострадавших в мире государств из-за пандемии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлены около 213,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, 24 543 пациента умерли. В то же время эта страна сохраняет лидерство по количеству выздоровевших пациентов.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама