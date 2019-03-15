Эксгумация диктатора Франко: в Испании определились с датой
Развязавшего в прошлом веке гражданскую войну правителя перезахоронят за пределами Мадрида
Власти Испании определились с датой перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко, останки которого решили перенести за пределы Мадрида, сообщила 15 марта вице-премьер-министр Кармен Кальво.
"Кабинет министров завершил процедуру по эксгумации остатков диктатора и их перезахоронения в государственном пантеоне Mingorrubio El Pardo 10 июня", – цитирует ее Reuters.
Таким образом, останки развязавшего в прошлом веке гражданскую войну и правившего после этого Франкистской Испанией 36 лет авторитарного руководителя хотят перезахоронить из построенного при нем мавзолея "Долина павших".
Соответствующее решение было принято правительством Педро Санчеса в прошлом году, которое решило, что таким образом мемориал прославляет диктатуру. Инициативу уже одобрил парламент Испании.
Напомним, что ранее в этом году одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств покойного американского артиста Майкла Джексона, потребовали эксгумировать его тело, чтобы доказать, что он был серийным растлителем.
Также сообщалось, что в Варшаве вновь подняли тему эксгумации останков польских жертв войн и конфликтов, захороненных на.территории Украины.
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