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Эксгумация диктатора Франко: в Испании определились с датой

Сегодня, 15:46

Развязавшего в прошлом веке гражданскую войну правителя перезахоронят за пределами Мадрида

Фото: Pixabay
Эксгумация диктатора Франко: в Испании определились с датой //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bac/09c/5c8bac09cd4fb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bac/09c/5c8bac09cd4fb.jpg Евросоюз Развязавшего в прошлом веке гражданскую войну правителя перезахоронят за пределами Мадрида

Власти Испании определились с датой перезахоронения останков диктатора Франсиско Франко, останки которого решили перенести за пределы Мадрида, сообщила 15 марта вице-премьер-министр Кармен Кальво.

"Кабинет министров завершил процедуру по эксгумации остатков диктатора и их перезахоронения в государственном пантеоне Mingorrubio El Pardo 10 июня", – цитирует ее Reuters.

Таким образом, останки развязавшего в прошлом веке гражданскую войну и правившего после этого Франкистской Испанией 36 лет авторитарного руководителя хотят перезахоронить из построенного при нем мавзолея "Долина павших".

Соответствующее решение было принято правительством Педро Санчеса в прошлом году, которое решило, что таким образом мемориал прославляет диктатуру. Инициативу уже одобрил парламент Испании.

Напомним, что ранее в этом году одиннадцать человек, которые предположительно являются жертвами сексуальных домогательств покойного американского артиста Майкла Джексона, потребовали эксгумировать его тело, чтобы доказать, что он был серийным растлителем.

Также сообщалось, что в Варшаве вновь подняли тему эксгумации останков польских жертв войн и конфликтов, захороненных на.территории Украины.

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Тег Испания, диктатор, эксгумация, перезахоронение

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