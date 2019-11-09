Эксклюзив: в восточном Берлине еще сохранилась советская архитектура

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"Сегодня" публикуют заключительный материал из цикла "После стены". Этот цикл посвящен 30-летию падения Берлинской стены и объединению Германии. Событие общемирового значения произошло 9 ноября 1989-го.

В первом материале мы рассказали о том, как тысячи немцев прорывались через стену.

Во втором материале было рассказано о поездке украинского офицера, служившего 30 лет назад в Германской Демократической Республике, в восточную Германию.

В третьей части "Сегодня" рассказали о явлении, получившем в Германии название "остальгия".

В четвертой части было рассказано об экономической депрессии в восточной части Германии.

В заключительном материале речь пойдет об архитектуре восточного Берлина.

Социалистическое прошлое оставило восточной части немецкой столицы архитектуру советского образца.

Здесь можно увидеть бывшую аллею имени Сталина, "хрущевки" и спальные районы вроде киевской Троещины.

Некоторые здания немцы обновили, другим нашли новое назначение, а что-то оставили нетронутым. "Сегодня" прогулялись нетипичными улицами столицы Германии.

Житель Берлина Олег Крас показал нам типичный двор центрального района восточного Берлина. Эти дома были построены сразу после Второй мировой войны.

"Условно мы называем их хрущевками", – говорит житель Берлина Олег Крас.

Сейчас здесь живут в основном пенсионеры. Дверь в подъезд открывается автоматически, чтобы пожилым людям было легче войти.

В подъездах тоже все продумано под жильцов.

"Вот такой коридор — все квартиры одинаковые, поручни для пенсионеров, потому что пенсионерам на инвалидных колясках или бабушкам стареньким удобно передвигаться, опираясь на поручни", – объясняет житель Берлина Олег Крас.

За дверью — однотипное жилье.

"Из небольшого коридора попадаем в гостиную. Она же и спальня. Квартира небольшая, для одного человека. Кухня малюсенькая — два человека вряд ли разминутся здесь", – показывает Олег Крас свое жилье.

Квартиры здесь значительно дешевле, чем в западных районах города.

"Аренда однокомнатной квартиры размером 37 метров стоит порядка 650 евро в месяц. Если брать такую ​​же квартиру в западной части Берлина, это будет под 900 евро, а, то и тысячу", – говорит Олег Крас.

Чем дальше вглубь восточного Берлина, тем больше пейзаж напоминает украинские улицы. Район Марцан — типичный "спальник", вроде киевской Троещины.

"Здесь живут студенты и малообеспеченные люди, которые получают социальную дотацию. Государство оплачивает им здесь жилье", – говорит житель Берлина Павел Шплитгербер.

Центральная же улица восточного Берлина – Карл-Маркс-аллея.

"Центральная улица гдровского Берлина – бывшая Шталин-аллея, названа в 70-летие Сталина, переименована в Карл-Марк-аллею. Она перестроена полностью с 1953 года как основная градостроительная история советского Берлина. Отстраивалась монументально, в стиле советского классицизма, сталинского ампира", – рассказывает гид по Берлину Екатерина Тарабукина.

Для некоторых зданий немцы нашли другое предназначение.

"Ресторан "Москва" больше как ресторан не работает. Это помещение арендное. Мы можем его снять, и сделать там день рождение или какую-то вечеринку или презентацию", – говорит Екатерина Тарабукина.

А для желающих пожить в интерьерах социалистической Германии открыли особый отель.

Расположен он в настоящем многоквартирном доме восточного Берлина.

Всю мебель здесь собирали по аукционам и частным коллекциям. Из техники для развлечений здесь только радио, которое до сих пор работает. Обои тридцатилетней давности и еще сохраняют запах тех годов. В каждой комнате есть портрет многолетнего лидера ГДР Хонеккера. В отеле говорят: портреты чаще всего крадут постояльцы, поэтому их крепко приклеивают к стене.

Отель так популярен, что комнаты арендованы на два месяца вперед.

"Многие люди, которые жили в восточном Берлине, после падения стены переехали в поисках лучшей жизни на запад страны. И эти люди специально приезжают к нам и снимают здесь жилье", – гвоорит

сотрудница отеля в стиле ГДР Кати Шплит.

После падения стены немцы сохранили вид типичной советской застройки восточного Берлина. Для этого, в частности, запретили устанавливать спутниковые тарелки и кондиционеры. А, чтобы разнообразить и развеселить мрачные панельные сооружения, раскрасили фасады. Таким образом, горожане и дух эпохи сохранили, и здания не испортили.

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