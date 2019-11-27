Эксклюзив: Вера в Бога заставила британского трансгендера снова стать мужчиной

Сменивший пол Питер Бенджамин решил собрать всю одежду и косметику и выбросить в мусорное ведро

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Британец Питер Бенджамин, сделавший операцию по удалению мужских органов, и предпочитавший, чтобы его называли Викторией, снова прибегнет к смене пола.

Питер решил собрать всю женскую одежду и косметику, и выбросить в мусорное ведро. А также – изменить круг друзей и попробовать жить по-новому.

Питер Бенджамин согласился дать эксклюзивное интервью корреспондентам "Сегодня", которые выслушали шокирующую и печальную историю жизни.

Питер живет в 120 км от Лондона. Впрочем, прибыв в столицу по делам, остается специально, чтобы дать интервью "Сегодня".

Встречу со съемочной группой "Сегодня" организовали его друзья. Поднимаемся по лестнице на третий этаж, и видим, как у Питера начали немного дрожать руки. Сказывается возраст – 60 лет. А еще – состояние здоровья. Он уже второй раз решает сменить пол.

"Хотите увидеть статью обо мне? Но скажу сразу: совершенное считаю ошибкой всей жизни!" – говорит британец Питер Бенджамин.

Для более откровенного разговора устраиваемся в удобном кресле. И Питер признается, что женщиной себя почувствовал еще в детстве. Но впервые публично это показал, когда служил в армии. Однажды, навеселе, появился в казарме в юбке. После этой выходки Питер трижды женился. Имеет сына. А женщиной стать решился только семь лет назад.

"Я платил каждый раз три сотни фунтов в час моему врачу! Еще столько же ежемесячно тратил на медикаменты", – говорит Питер.

Чувствуется волнение Питера. На его лбу проступает пот. Пришлось приостанавливать съемку. Но потом, несмотря на волнение, Питер продолжает.

"Мне удалили мужские органы. Кастрировали. Однажды моя подруга сказала, что роскошной девушке нужно роскошное имя. И назвала Викторией", – вспоминает Питер.

Имя дали в честь британской монархини. Но королевской жизнь Питера после дорогостоящих операций не стала.

"Мне показалось сложно в женском теле. Я так и не нашел себе подружек. И каждый раз, когда выходил на улицу, боялся получить тумаков", – вспоминает Питер Бенджамин.

Из-за одиночества Питер начал пить. А поддержку, которой не получил от общества, нашел у Бога. Понял свою ошибку. И выбросил в мусорник всю женскую одежду, косметику и парики. Говорит: было семь мешков вещей. Теперь ходит только в мужском.

"Сейчас я мужчина. Впрочем, если говорить о физиологии, то внизу у меня до сих пор женские органы. Но вскоре я сделаю себе еще одну операцию и снова буду иметь мужской половой орган", – говорит Питер Бенджамин.

Сколько потратит денег, Питер не признается. Лишь известно, что в таких случаях государство компенсирует половину стоимости смены пола. Подготовка к такой операции слишком сложная, и он уже ее начал. Съемочная группа "Сегодня" надеется, что все пройдет удачно, и Питер будет жить полноценной мужской жизнью.

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