Эксклюзив: Восточная Германия так и не догнала по экономическим показателям Западную

Журналисты «Сегодня» побывали в Хемнице, который во времена ГДР назывался Карл-Маркс-Штадтом

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"Сегодня" продолжают цикл материалов "После стены", посвященных 30-летию падения Берлинской стены и объединению Германии. Событие общемирового значения произошло 9 ноября 1989-го.

В первом материале мы рассказали о том, как тысячи немцев прорывались через стену.

Во втором материале было рассказано о поездке украинского офицера, служившего 30 лет назад в Германской Демократической Республике, в восточную Германию.

В третьей части "Сегодня" рассказали о явлении, получившем в Германии название "остальгия".

Сегодня же речь пойдет о том, смогли жители восточной части страны через 30 лет после падения Берлинской стены преодолеть последствия экономического кризиса.

Десятки заводов той части Германии, которая входила в социалистическую ГДР, до сих пор стоят брошенными.

"Сегодня" отправились в бывший экономический центра ГДР — Карл-Маркс-Штадт, который превратился в депрессивный город Хемниц.

Здесь мы встретились с Ольгой Драер. Она приехала из советской Украины в социалистическую Германию в конце 80-х. Выбрала мощный индустриальный город Хемниц. Здесь хотела устроиться технологом на местную текстильную фабрику.

"Я была инженером-технологом и уже имела пятилетний стаж работы. Поэтому надеялась найти на одной из фабрик работу технолога или бригадира", – рассказывает жительница Хемница Ольга Драер.

Но надежды не оправдались. Когда Берлинская стена упала и Германия объединилась, предприятия восточной части страны оказались неконкурентными.

"Фабрики закрывались одна за другой. Была очень большая волна дешевых товаров из Китая, из Вьетнама. И очень многие инженеры бывшей ГДР остались на улице, и найти работу было невозможно", вспоминает Ольга.

С 1990 года Хемниц оставил каждый пятый житель города. В середине "нулевых" здесь была самая низкая рождаемость в мире. Люди ехали в поисках лучшей жизни, ведь почти все местные предприятия закрылись.

"Сегодня" увидели в Хемнице остатки станкостроительного завода. После падения Берлинской стены и объединения страны производство остановили и вывезли, помещение стоят заброшенные. Такая судьба постигла десятки предприятий восточной Германии.

Больше всего пострадал автомобильный завод. На нем выпускали самый популярный автомобиль социалистической Германии – "Трабант". Что-то вроде украинского "Запорожца", но еще дешевле.

Карл Клаус Диттель 20 лет работал конструктором на заводе "Трабант". Он сконструировал шесть различных моделей этого автомобиля.

"Трабант должен был быть доступным для всех. Идея Трабанта – стать народным автомобилем для всей страны. Чтобы был простым и непритязательным, и по деньгам – доступным для представителей рабочего класса", – рассказывает конструктор автомобиля "Трабант" Карл Клаус Диттель.

Но простота и экономичность не помогла "Трабанту" и его разработчикам. После падения Берлинской стены автомобиль не смог конкурировать на рынке.

"Это очень печально, что так произошло. Мы разрабатывали, мы старались для нашего государства. Но мы понимали: чтобы конструировать лучшие автомобили, у нас нет ни мощностей, ни средств. Мы были обречены", – говорит конструктор автомобиля "Трабант" Карл Клаус Диттель.

Несмотря на то, что в восточной Германии преодолели кризис безработицы и подтянули зарплаты к общегосударственному уровню, большой бизнес сюда не спешил. В правительстве признаются: пропасть между восточной и западной частью страны – огромная.

"За последние 30 лет экономика восточной Германии значительно выросла, но никогда не догонит экономику западной. Они потеряли 40 лет, пока строили социализм. Поэтому, когда их экономические показатели достигнут уровня наших, мы все равно будем впереди на 40 лет", – убежден представитель правительства Германии по вопросам восточных земель Кристиан Хирт.

За тридцать лет после стены Ольга Драер так и не нашла работу по специальности.

"Я искала любую работу и нашла в торговле – в супермаркете. Я до сих пор там работаю", – говорит Ольга.

Конструктор Карл Клаус пересел с "Трабанта" на автомобиль французской марки. Его округленные формы считает идеальными.

"Это лучший вариант, и идеальный автомобиль, я считаю", – говорит Карл Клаус Диттель.

Когда-то этот город был экономическим центром восточной Германии. А сегодня Хемниц, бывший Карл-Маркс-Штадт, известен разве что необычным памятником в центре города. Это огромная 13-метровая голова Карла Маркса. Она вторая по величине в мире после головы Ленина в Улан-Удэ. Местные саркастически называют этот памятник "башкой". Интересно, что сам Карл Маркс никакого отношения к Хемницу не имел. Он даже никогда здесь не был.

Но самое главное — люди так и не вернулись на восток страны. Десятки заводов по всему городу так и стоят пустыми.

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