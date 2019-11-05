Экслюзив: Как прорывались через Берлинскую стену

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"Сегодня" начинают цикл материалов, посвященных 30-летию падения Берлинской стены и объединения Германии. Событие общемирового значения произошло 9 ноября 1989-го.

Корреспонденты "Сегодня" расскажут, о чем ностальгируют жители и какая судьба экономики бывшей Германской Демократической Республики. В первом материале – история возведения стены и борьбы за свободу.

Строительство Берлинской стеры началось в ночь на 13 августа 1961 года: утром немцы проснулись и поняли, что не могут добраться – на работу, к родным, к соседям. Прямо посреди города появились военные, растянули колючую проволоку и начали возводить забор, после этого снесли дома и все заминировали. Стеной разделили Берлин, Германию и всю Европу. Советский Союз опустил железный занавес.

Уже на второй день строительства произошло первое удачное бегство. Его совершил офицер социалистической Германии.

Стена растянулась на 155 км, а ее высота – четыре метра. Причем она проходила не только на поверхности, но и под землей, в метрополитене.

"Это были самые усиленные станции, они были проездными. Поезд, который соединял западный Берлин с другой частью западного Берлина, только физически через территорию ГДР, не имел возможности здесь останавливаться, ему нужно было медленно здесь проходить мимо платформ, на которых стояли пограничники", – рассказала экскурсовод Екатерина Тарабукина.

Всего за все годы существования стены было несколько тысяч попыток бегства, во время которых официально погибло 140 человек: солдаты ГДР имели приказ стрелять на поражение. Бежали через подземные ходы. Тоннель "57" – самый известный в Берлине. Его построили студенты, и через него сбежала самая большая группа людей – 57 человек.

"Он под нами находится. Дома, которые вы видите впереди – это территория западного Берлина, а выходил туннель из-под подвального помещения соседней улицы по номеру 55", – отметила Тарабукина.

Житель Берлина Петер Бибер девять лет пытался сбежать через стену. У него было несколько неудачных попыток.

"После построения стены спецслужбы ГДР взяли под контроль всю нашу жизнь. Слушали разговоры, слушали, постоянно следили. О конфиденциальности можно было забыть. Мы оказались как в большой тюрьме. А я хотел быть свободным человеком", – признался берлинец.

Позже Петер договорился с перевозчиком мебели, и пересек стену с востока на запад Германии, спрятавшись в шкафу.

"Я взял в этот портфель свои документы, какие у меня были, и вот так залез в шкаф. Здесь была такая большая стенка, где я мог в полный рост поместиться", – вспомнил Бибер.

Уже на территории западной Германии, когда водитель открыл дверцу шкафа, Петер почувствовал невероятные эмоции.

"Когда он открыл шкаф, то очень удивился, потому что не знал, что я все это время был в нем. Он увидел мои слезы радости. И мы начали обниматься. Я и сейчас не могу это вспоминать без слез", – признался он.

Чтобы пересечь стену, немцы прибегали к незаурядным хитростям. Устраивали тайники в автомобилях, строили подводные лодки, мастерили воздушные шары. Удачных побегов насчитывают более пяти тысяч. Память о них хранят в музее Берлинской стены, которым руководит украинка Александра Хильдебрандт.

"Есть очень много неудачных побегов. И люди погибли, но мы не показываем это, потому что мы хотим дать людям надежду. Надежду тем людям, которые еще в неволе и которые хотят быть свободными", – отметила руководитель "Checkpoint Charlie".

В 1989 году в Европе начали массово падать социалистические режимы. В самой Германии люди вышли на улицы с требованиями объединить страну. И 9 ноября 1989 стена рухнула. Леся Зайферт тогда как раз была в Берлине и видела все своими глазами.

"Стена открыта. Стоят те пограничники и улыбаются. Я не знаю, это была эйфория? Мне кажется, это было что-то неожиданное, когда вы вообще не знаете, какие у вас ощущения… такое было", – вспомнила она.

Петер Бибер после своего удачного побега помог пересечь границу еще 11 людям. Спецслужбы социалистической Германии в конце концов арестовали его и посадили в тюрьму на пять лет.

"Каждый раз, когда я прихожу к стене, я чувствую боль и грусть за тех людей, которые погибли в попытках пересечь стену", – говорит житель Берлина Петер Бибер.

30 лет спустя Берлинская стена стала скорее туристическим объектом. Для истории оставили несколько сотен метров стены, которую художники разрисовали тематическими граффити. Теперь сюда приходят, чтобы сделать селфи. Но для свидетелей тех времен – это постоянное напоминание об ошибках, которые не стоит повторять.

Ранее немецкий историк Кристиан Борман обнаружил на границе двух районов Берлина 80-метровый участок, на котором сохранилась Берлинская стена

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