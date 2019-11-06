Экслюзив: "Сегодня" привезли украинского офицера в Германию спустя 30 лет после службы ГДР

Реклама

"Сегодня" продолжают цикл материалов, посвященных 30-летию падения Берлинской стены и объединению Германии. Событие общемирового значения произошло 9 ноября 1989-го.

В первом материале мы рассказали о том, как тысячи немцев прорывались через стену, а сегодня – рассказ о поездке украинского офицера, служившего 30 лет назад в Германской Демократической Республике, в Восточную Германию. Что стало с солдатскими казармами и удалось ли встретится украинцу с другом, которого он приобрел во время службы?

С украинским офицером Сергеем Пономаревым "Сегодня" встретились сначала в Мариуполе.

Здесь Сергей живет в обычной пятиэтажке на окраине города. Интерьер небольшой квартиры довольно скромный: простенький ремонт и советская мебель. На шкафу висит военный китель с орденом Красной звезды. Награду получил в Афганистане.

"По горам ходили, лазали, гоняли их", – вспомнил Пономарев.

Сергей – кадровый офицер. Всю жизнь служил: сначала в советской, а затем в украинской армии. После Афганистана пять лет командовал батальоном советских войск в Восточной Германии.

"У каждого подразделения своя задача была. Карты секретные были на случай войны", – рассказал он.

Пономарев застал падение Берлинской стены и участвовал в выводе советских войск – со своим батальоном вышли из Германии в 1992 году. 30 лет спустя "Сегодня" решили вернуть офицера назад.

Мы встретились с Сергеем в аэропорту Берлина и сразу отправились к Берлинской стене.

"Я здесь был в 1988 году. Стена, конечно, сейчас разрисована. А тогда сверху была колючая проволока, ходили здесь солдаты с автоматами, с собаками, чтобы не было здесь перебежчиков", – рассказал Пономарев.

Переходить за стену советским офицерам было строго запрещено. Сергей вспоминает, как смотрел на западный мир через Бранденбургские ворота, а сегодня впервые в жизни прошел через них.

"Если бы я 30 лет назад их пересек, и меня бы арестовали, я, возможно, попал бы под трибунал, как изменник Родины", – предположил мужчина.

От Бранденбургских ворот отправляемся за 300 км от Берлина – в Дрезден. Во времена ГДР здесь базировалась советская танковая часть, где служил Сергей. Здесь он подружился с Карлом Геруллом – местным жителем.

"У нас были вечера дружбы между советским и германским народом. На одном из вечеров мы познакомились, обменялись адресами", – вспомнил офицер.

Сергей сохранял тот адрес в течение 30 лет. Навигатор долго водит нас по улицам Дрездена, но наконец-то мы добираемся до нужного дома. Ищем квартиру по фамилии, ведь у немцев в доме отсутствуют номера.

Коренастый, до двух метров ростом, с седой бородой. Таким предстал Карл, немного растерянный из-за неожиданного визита.

На ломаном русском Карл вспомнил свои первые встречи.

"Я думаю,.. звонит. .. Мариуполь. Я не знал, но сейчас я знаю", – говорит житель Дрездена Карл Герулл Сергею.

Сергей просит Карла показать, где была расположена их военная часть три десятка лет назад. Но на ее месте находим совсем другие здания.

"Сейчас все в стекле – ничего не узнать", – говорит Сергей Пономаренко.

Местные жители объясняют: когда советские войска ушли, здесь все разрушили.

"Когда с падением стены власть изменилась, государство все перестроило. И теперь здесь обычные многоквартирные дома", – говорит один из жителей Дрездена.

Сергей говорит – изменилось абсолютно все.

"Вот здесь был плац, трибуна где-то в этом районе, маршировали здесь, забор, ограждения были. Вы видите сами, все неузнаваемо, реально неузнаваемо", – удивился украинец.

Едва ли не единственное, что осталось с того времени, – памятник советским танкистам.

"Приходили к нему на праздники и не только. На выходные приезжали, поддерживали порядок, белили, красили", – вспомнил мужчина.

Сергей с Карлом еще долго гуляют по улицам Дрездена и договариваются о визите, теперь уже – в Мариуполь.

"Визы сейчас не надо. И – на море", – говорит Сергей Карлу.

А пока в Мариуполь Сергей пока возвращается сам. Здесь он вскоре должен возглавить бригаду территориальной обороны Донецкой области.

"Родину защищать готов, и прежде всего – свой город Мариуполь. А это – родина и есть", – говорит офицер Вооруженных Сил Украины.

Ранее немецкий историк Кристиан Борман обнаружил на границе двух районов Берлина 80-метровый участок, на котором сохранилась Берлинская стена.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама