Экслюзив: "Сегодня" привезли украинского офицера в Германию спустя 30 лет после службы ГДР

"Сегодня" продолжают цикл материалов, посвященных 30-летию падения Берлинской стены и объединению Германии. Событие общемирового значения произошло 9 ноября 1989-го.
В первом материале мы рассказали о том, как тысячи немцев прорывались через стену, а сегодня – рассказ о поездке украинского офицера, служившего 30 лет назад в Германской Демократической Республике, в Восточную Германию. Что стало с солдатскими казармами и удалось ли встретится украинцу с другом, которого он приобрел во время службы?
С украинским офицером Сергеем Пономаревым "Сегодня" встретились сначала в Мариуполе.
Здесь Сергей живет в обычной пятиэтажке на окраине города. Интерьер небольшой квартиры довольно скромный: простенький ремонт и советская мебель. На шкафу висит военный китель с орденом Красной звезды. Награду получил в Афганистане.
"По горам ходили, лазали, гоняли их", – вспомнил Пономарев.
Сергей – кадровый офицер. Всю жизнь служил: сначала в советской, а затем в украинской армии. После Афганистана пять лет командовал батальоном советских войск в Восточной Германии.
"У каждого подразделения своя задача была. Карты секретные были на случай войны", – рассказал он.
Пономарев застал падение Берлинской стены и участвовал в выводе советских войск – со своим батальоном вышли из Германии в 1992 году. 30 лет спустя "Сегодня" решили вернуть офицера назад.
Мы встретились с Сергеем в аэропорту Берлина и сразу отправились к Берлинской стене.
"Я здесь был в 1988 году. Стена, конечно, сейчас разрисована. А тогда сверху была колючая проволока, ходили здесь солдаты с автоматами, с собаками, чтобы не было здесь перебежчиков", – рассказал Пономарев.
Переходить за стену советским офицерам было строго запрещено. Сергей вспоминает, как смотрел на западный мир через Бранденбургские ворота, а сегодня впервые в жизни прошел через них.
"Если бы я 30 лет назад их пересек, и меня бы арестовали, я, возможно, попал бы под трибунал, как изменник Родины", – предположил мужчина.
От Бранденбургских ворот отправляемся за 300 км от Берлина – в Дрезден. Во времена ГДР здесь базировалась советская танковая часть, где служил Сергей. Здесь он подружился с Карлом Геруллом – местным жителем.
"У нас были вечера дружбы между советским и германским народом. На одном из вечеров мы познакомились, обменялись адресами", – вспомнил офицер.
Сергей сохранял тот адрес в течение 30 лет. Навигатор долго водит нас по улицам Дрездена, но наконец-то мы добираемся до нужного дома. Ищем квартиру по фамилии, ведь у немцев в доме отсутствуют номера.
Коренастый, до двух метров ростом, с седой бородой. Таким предстал Карл, немного растерянный из-за неожиданного визита.
На ломаном русском Карл вспомнил свои первые встречи.
"Я думаю,.. звонит. .. Мариуполь. Я не знал, но сейчас я знаю", – говорит житель Дрездена Карл Герулл Сергею.
Сергей просит Карла показать, где была расположена их военная часть три десятка лет назад. Но на ее месте находим совсем другие здания.
"Сейчас все в стекле – ничего не узнать", – говорит Сергей Пономаренко.
Местные жители объясняют: когда советские войска ушли, здесь все разрушили.
"Когда с падением стены власть изменилась, государство все перестроило. И теперь здесь обычные многоквартирные дома", – говорит один из жителей Дрездена.
Сергей говорит – изменилось абсолютно все.
"Вот здесь был плац, трибуна где-то в этом районе, маршировали здесь, забор, ограждения были. Вы видите сами, все неузнаваемо, реально неузнаваемо", – удивился украинец.
Едва ли не единственное, что осталось с того времени, – памятник советским танкистам.
"Приходили к нему на праздники и не только. На выходные приезжали, поддерживали порядок, белили, красили", – вспомнил мужчина.
Сергей с Карлом еще долго гуляют по улицам Дрездена и договариваются о визите, теперь уже – в Мариуполь.
"Визы сейчас не надо. И – на море", – говорит Сергей Карлу.
А пока в Мариуполь Сергей пока возвращается сам. Здесь он вскоре должен возглавить бригаду территориальной обороны Донецкой области.
"Родину защищать готов, и прежде всего – свой город Мариуполь. А это – родина и есть", – говорит офицер Вооруженных Сил Украины.
Ранее немецкий историк Кристиан Борман обнаружил на границе двух районов Берлина 80-метровый участок, на котором сохранилась Берлинская стена.
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