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Эксперт рассказал, почему в Европе хотят вернуть Россию в ПАСЕ

24 июня, 11:35

В Европе политика кнута сменяется политикой пряника, европейцы решили, что не стоит идти на конфронтацию, нужно зайти с другой стороны

Фото: AFP

Поддерживая решение, позволяющее вернуть российской делегации право голоса в ПАСЕ, Германия, Франция и другие европейские страны фиксируют настроения, царящие на сегодня в Европе. Такое мнение высказал в комментарии сайту "Сегодня" эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра "Украинский институт будущего" Илья Куса.

"На самом деле мотив Германии, Франции и других стран, поддерживающих решение, достаточно простой. Они разворачивают свою политику в сторону от конфронтации к нормализации отношений с Россией. Один из таких элементов – восстановление России на площадке ПАСЕ. Это такой реверанс, месседж: мы можем говорить, давайте начнем отсюда. Это такая попытка хотя бы на какой-то платформе сблизиться и найти точки соприкосновения",  – говорит эксперт.

По словам Ильи Кусы, можно сказать, что в Европе политика кнута сменяется политикой пряника.

"Этот разворот начался уже пару лет назад. Разочарование Украиной, проблемы с Соединенными Штатами, изменения внутренней конъюнктуры– все эти факторы повлияли на общественные мнения в Европе. И европейцы решили, что не стоит идти на конфронтацию, нужно зайти с другой стороны", – отмечает эксперт.

При этом он акцентировал, что возобновлению работы российской делегации в ПАСЕ не стоит придавать особого значения.

"Переживать сильно не стоит. Ну, вернется Россия. ПАСЕ – это не настолько важная и болезненная тема для Москвы. Потому вся эта история – скорее, символизм. Даже когда Россия вернется в ПАСЕ, она использует это чисто в информационно-пропагандистском ключе: видите, нас принимают обратно. Но не более. Как-то ситуацию для нее это все равно не изменит. Так же, как и для нас. Реально серьезных последствий не будет. Первым шагом к отмене санкций это не станет. Санкционная политика – это другая история. Этот шаг просто демонстрирует настроения в Европе. Но соглашусь, что эти настроения также влияют и на вопрос санкционной политики", – сказал Илья Куса.

Напомним,в понедельник, 24 июня, на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы будет рассмотрен проект резолюции, в случае утверждения которой российская делегация получит право голоса в ПАСЕ.

Кроме того, о том, почему Германия и Франция за возвращение РФ в Парламентскую Ассамблею Совета Европы, читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Если Россия вернется в ПАСЕ без условий, Украине там нечего делать": интервью с Владимиром Арьевым".

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Тег Россия, политика, Германия, Франция, ПАСЕ , Илья Куса

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АВТОР:

Виталий Рябошапка

Источник:

Сегодня

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