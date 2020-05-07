Эксперт рассказала, что затрудняет разработку вакцины против коронавируса

Постоянное возникновение новых мутаций "уханьского" коронавируса SARS-CoV-2 , а также быстрое угасание похожих на него острых респираторных синдромов SARS и MERS осложняет поиск вакцины против него.

Об этом заведующая отделом репродукции вирусов Института микробиологии и вирусологии им. Д. Заболотного Светлана Загородняя рассказала в интервью сайту "Сегодня".

"[Вирус мутировал в] три типа, а могут сказать потом, что есть 30 штаммов. Научно-производственные компании при больших фармпредприятиях работают над лекарствами, которые могли иметь как широкий спектр действия (то есть влиять мультвалентно), так и на одну конкретную мишень, которая может быть потеряна при мутации", – говорит эксперт.

"Препараты, которые тестируют, которые будут применяться в будущем, будут иметь широкий спектр. Если бы быстро не угасли SARS и MERS и на них сосредоточили больше внимания, то на сегодняшний день мы бы имели хоть какой-то незначительный потенциал защиты от этого вируса. Тогда те вирусы затронули небольшое количество стран", – напомнила вирусолог.

"Все упирается в вопрос финансирования. Финансирования не было и разработки не проводились. Поскольку SARS-Cov-2 коснулся всех, то я думаю, что на этом не остановятся, пока не найдут возможности борьбы с ним", – резюмировала Светлана Загородняя.

Напомним, ранее вирусолог объяснила, каким образом можно побороть коронавирус .

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Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Для нас этот вирус – неизвестный объект, никто не знает, как он поведет себя": интервью с вирусологом Светланой Загородней" .

Смотрите полное видео интервью с вирусологом Светланой Загородней:

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