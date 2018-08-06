Экстремальная жара в Испании: количество погибших возросло

Сегодня, 15:18

На прошлой неделе два человека погибли от жары в Мурсии, еще один – в Барселоне

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В Испании возросло число погибших от экстремальной жары, которая царит в стране. Об этом сообщает La Vanguardia.

Так, в понедельник стало известно о двух погибших в течение уикенда в Таррагоне. Оба мужчины в бессознательном состоянии были доставлены в больницу, однако медики не смогли спасти их. При этом они не имели при себе документов и, вероятно, были бездомными.

Таким образом, число жертв жары в Испании достигла пяти человек.

На прошлой неделе два человека погибли от жары в Мурсии, еще один – в Барселоне.

С середины прошлой недели в Испании столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.

Как известно, аномальная жара в настоящее время охватила ФранциюЯпониюКанаду.

Весь Старый Свет продолжает страдать от аномальной жары, установившейся практически по всей Европе из-за потоков разгоряченного воздуха, поступающего с африканского континента.

Так, из-за сложившейся ситуации власти Италии объявили в 18 крупнейших городах, в том числе в Милане, Генуе, Риме, Вероне, Венеции, Болонье "красный" – то есть, самый высокий – уровень опасности. Местные синоптики прогнозируют температуру до 40 градусов Цельсия.

А  Швецию из-за небывалой жары охватили лесные пожары
Испания, температура, жара, погибшие

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