Электричество из России рассорило Латвию и Литву: подробности

Литовские власти не хотят, чтобы латыши заключали энергетическую сделку с россиянами

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Намерение Латвии открыть торговлю электроэнергией с Россией вызвало настороженность у другого балтийского государства – Литвы, президент которой Гитанас Науседа ранее обещал продолжать политику Дали Грибаускайте.

Как сообщает LETA, недавно латвийское правительство одобрило соответствующее предложение Министерства экономики. Вильнюс уже выразил свое недовольство по этому поводу.

Прежде страны Балтии закупали электроэнергию у третьих стран через Литву, у которой была открыта торговля с Белоруссией. Но из-за строительства в белорусском Островецке атомной электростанции Литва закрыла межграничную торговлю с этой страной.

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Инициатива Риги нивелирует действия литовских властей, поскольку через сделки с россиянами электроэнергия с БелАЭС будет поступать и в Литву. Так считает экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас.

С ним выразил солидарность глава Комиссии по энергетике и гармоничному развитию в парламенте Литвы Виргилиюс Подярис, по словам которого с большой долей вероятности решение Латвии откроет рынок для электричества в БелАЭС.

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В свою очередь, замгоссекретаря Министерства экономики Латвии Дзинтарс Каулиньш отметил, что решение соседней страны закрыть межграничную торговлю приведет к росту стоимости электроэнергии на 5%.

Также он считает, что нельзя прогнозировать, откуда именно идет электроэнергия, поскольку закупка электроэнергии будет происходить через специальную биржу.

По словам Каулиньша, перед принятием этого решения, латвийские власти проконсультировались с соседями и Еврокомиссией, но прийти к единому мнению с Литвой им не удалось.

Напомним, что об опасности Островецкой АЭС заявляли и белорусские экологи. Эксперты утверждают, что системы безопасности станции не доказали своей эффективности. В частности, на случай природных катаклизмов.

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