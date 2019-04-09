Елизавета II одобрила отсрочку Brexit

Британский премьер теперь может просить о новой отсрочке Brexit

Элегантный образ королевы Англии Елизаветы II. Фото: AFP

Елизавета II одобрила отсрочку Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/3fa/9c9/5ca3fa9c96ad0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/3fa/9c9/5ca3fa9c96ad0.jpg 2019-04-09T09:29:00+03:00 Евросоюз Британский премьер теперь может просить о новой отсрочке Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом в Twitter сообщила автор законопроекта, член Лейбористской партии Иветта Купер.

"Наш межпартийный законопроект теперь имеет королевское согласие. Парламент проголосовал сегодня против ущерба и хаоса, который мог быть причинен в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности выходом из ЕС без сделки", – написала она.

Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.

Для превращения в закон, этому документу, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон, необходимо было получить только санкцию королевы Елизаветы II, что является простой формальностью.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.

В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.

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