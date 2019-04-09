Елизавета II одобрила отсрочку Brexit
Британский премьер теперь может просить о новой отсрочке Brexit
Королева Великобритании Елизавета II одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом в Twitter сообщила автор законопроекта, член Лейбористской партии Иветта Купер.
"Наш межпартийный законопроект теперь имеет королевское согласие. Парламент проголосовал сегодня против ущерба и хаоса, который мог быть причинен в сфере работы, производства, медицинского обеспечения, полиции и безопасности выходом из ЕС без сделки", – написала она.
Палата общин британского парламента вечером в понедельник окончательно одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об этом стало известно после того, как депутаты нижней палаты приняли внесенные ранее в тот же день поправки Палаты лордов, из-за которых документ был снова передан на рассмотрение нижней палаты.
Для превращения в закон, этому документу, который обязывает премьер-министра просить об откладывании сроков Brexit с целью недопущения выхода из ЕС без соглашения об условиях "развода" сторон, необходимо было получить только санкцию королевы Елизаветы II, что является простой формальностью.
Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.
Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.
В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.
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