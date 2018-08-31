Эммануэль Макрон продолжает терять поддержку

Уровень народной поддержки французского президента Эммануэля Макрона продолжает падать. Его рейтинг достиг минимального показателя с момента его победы в выборах в мае прошлого года.

Согласно результатам опубликованного 31 августа исследования компании BVA, его деятельность на посту главы государства на данный момент одобряют 34% французов.

При этом справедливой политику Макрона считают 28% участников опроса, а эффективной – 27%.

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении главы французского правительства Эдуара Филипа, которого поддерживают чуть больше человек – 38%. Впрочем для него это тоже является самым низким показателем с момента его назначения премьер-министром.

Стоит отметить, что спустя аналогичный период времени после избрания рейтинг предшественника действующего президента Франсуа Олланда был еще ниже и составлял 32%.

Опрос проходил 29-30 августа, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Напомним, что еще в июне рейтинг поддержки французского президента составлял 40%.

Ранее в этом году сообщалось, что неудовлетворение политикой Эммануэля Макрона выразили 64% французов.