Эммануэль Макрон продолжает терять поддержку

Сегодня, 10:52

Уровень народной поддержки французского президента обновил свой минимум

Фото: AFP
Фото: AFP

Уровень народной поддержки французского президента Эммануэля Макрона продолжает падать. Его рейтинг достиг минимального показателя с момента его победы в выборах в мае прошлого года.

Согласно результатам опубликованного 31 августа исследования компании BVA, его деятельность на посту главы государства на данный момент одобряют 34% французов.

При этом справедливой политику Макрона считают 28% участников опроса, а эффективной – 27%.

Аналогичная тенденция прослеживается и в отношении главы французского правительства Эдуара Филипа, которого поддерживают чуть больше человек – 38%. Впрочем для него это тоже является самым низким показателем с момента его назначения премьер-министром.

Стоит отметить, что спустя аналогичный период времени после избрания рейтинг предшественника действующего президента Франсуа Олланда был еще ниже и составлял 32%.

Опрос проходил 29-30 августа, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.

Напомним, что еще в июне рейтинг поддержки французского президента составлял 40%.

Ранее в этом году сообщалось, что неудовлетворение политикой Эммануэля Макрона выразили 64% французов.
Франция, президент, опрос, рейтинг, Эммануэль Макрон
Источник:

Интерфакс-Украина

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