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Эпидемиологи рассказали о новых страшных симптомах коронавируса

18 марта, 23:54

Елена Кузьмич

Опрошенные больные коронавирусом пациенты рассказали о потере вкуса и запаха

Немецкий вирусолог и эпидемиолог Хендрик Стрийк с командой заметили новые симптомы, вызванные коронавирусом.

Об этом пишет Faz.net.

Было опрошено около 1000 пациентов с COVID-19. Это люди с легкой формой заболевания, которые не имели осложнений.

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Опрошенные больные коронавирусом пациенты рассказали о потере вкуса и запаха. Например, они не чувствовали запаха шампуня или даже подгузника ребенка, а еда стала неприятной на вкус.

Напомним, что в Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Новые случаи COVID-19 подтверждены в Киевской и Донецкой областях.

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Об этом говорится в экстренном сообщении Минздрава Украины.

Ранее было зафиксировано 14 случаев заражения.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и призвал их серьезно относиться к карантину, введенному властью из-за коронавируса.

А президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз за два дня публикует обращение к нации на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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запах вкус симптомы коронавирус

Источник: Сегодня

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