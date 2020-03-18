Эпидемиологи рассказали о новых страшных симптомах коронавируса

Немецкий вирусолог и эпидемиолог Хендрик Стрийк с командой заметили новые симптомы, вызванные коронавирусом.
Об этом пишет Faz.net.
Было опрошено около 1000 пациентов с COVID-19. Это люди с легкой формой заболевания, которые не имели осложнений.
Опрошенные больные коронавирусом пациенты рассказали о потере вкуса и запаха. Например, они не чувствовали запаха шампуня или даже подгузника ребенка, а еда стала неприятной на вкус.
Напомним, что в Украине зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом. Новые случаи COVID-19 подтверждены в Киевской и Донецкой областях.
Об этом говорится в экстренном сообщении Минздрава Украины.
Ранее было зафиксировано 14 случаев заражения.
Министр здравоохранения Украины Илья Емец обратился к украинцам и призвал их серьезно относиться к карантину, введенному властью из-за коронавируса.
А президент Украины Владимир Зеленский уже второй раз за два дня публикует обращение к нации на фоне распространения коронавирусной инфекции.
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