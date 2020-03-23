Эпидемия коронавируса в Италии второй день идет на спад

Второй день в стране снижается количество новых заболевших и умерших

В Италии, которая стала главным европейских очагом коронавирусной эпидемии, уже второй день подряд снижается количество людей, умерших из-за распространившейся инфекции SARS-CoV-2.

По данным издания La Gazzetta Del Mezzogiorno, за последние 24 часа в стране зафиксировали 601 случай смерти от вызванных коронавирусом осложнений. В то же время, днем ранее скончался 651 человек, а еще раньше – 793.

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Таким образом, в целом совокупное количество погибших с начала эпидемии в стране достигло 6077 человек.

Снижается и количество новых заболевших. За последние сутки их зарегистрировали 3780, тогда как накануне – 3957, а еще днем ранее – 4821.

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Всего на Апеннинах известно о 63 927 случаях инфицирования, из которых 50 418 пациентов до сих пор болеют: 20 692 госпитализированы, а 26 522 — на домашнем лечении.

За последние сутки в Италии вылечились 408 пациента, а с начала эпидемии – 7 432.

Напомним, что в этот же день в Испании был зафиксирован всплеск эпидемии, а количество жертв пандемии установило новый рекорд – за 24 часа в этой стране от COVID-19 скончались 462 человека.

В Италии уже почти пять с половиной тысяч умерших от коронавируса. Из них 650 – за 22 марта, зараженных – 59 тысяч. Из-за этого остановили работу всех предприятий и строительство всех объектов, кроме железнодорожных путей, дорог и госпиталей. Работают только те, кто занят на производстве и поставке продуктов питания и лекарств.

Больше о масштабах распространения коронавирусной пандемии в мире читайте в онлайн-хронике "Мир противостоит коронавирусу: онлайн-карта 23 марта и все подробности" на нашем сайте.

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