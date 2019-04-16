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Епископы Франции озвучили примерные сроки восстановления собора Парижской Богоматери

Сегодня, 00:25

Шпиль собора символизировал длань, обращенную к Господу в ожидании его милости

Фото: AFP

Работы по восстановлению собора Парижской Богоматери, пострадавшего в результате пожара, могут продлиться годы. Об этом сообщил новый президент Конференции католических епископов Франции Эрик де Мулен-Бофор.

"Нам потребуются годы и годы восстановительных работ, это огромная утрата, огромная рана", — написал он в своем Twitter. Особой утратой он назвал обрушение шпиля собора. "Этот шпиль символизировал длань, обращенную к Господу в ожидании его милости", — подчеркнул архиепископ. По его словам, "собор Парижской Богоматери олицетворяет стремление к миру, красоте, надежде, и именно в этом его значение не только для христианской веры".

Как сообщалось, пожар в соборе Парижской Богоматери возник около 18:50. В результате возгорания верхняя часть шпиля и часы обрушились. 

Как предполагают спасательные службы, его причиной могли стать реставрационные работы, которые проводятся на крыше собора.

По словам представителя спасательных служб, пожар "относится к категории наиболее сложных", в том числе из-за строительных лесов, окружающих верхнюю часть здания. Через несколько минут после возгорания обрушились верхняя часть шпиля и часы собора.

В район пожара стянуто большое количество пожарных и полицейских машин, машин скорой помощи. В тушении участвуют несколько сотен пожарных. На место возгорания уже прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон, который отменил свое ранее запланированное на этот вечер телевизионное обращение к нации.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту пожара в Соборе Парижской Богоматери. 

Ранее в Сети появилось видео падения знаменитого шпиля. Пожарные подтвердили, что крыша здания обрушилась.

Все подробности пожара читайте на сайте "Сегодня".

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа. Он включен в список мировых исторических памятников. В августе 1239 года в собор была доставлена реликвия, почитаемая как терновый венец Христа. Здесь впервые собирались Генеральные штаты (первый парламент Франции), проходила свадьба короля Наварры Генриха IV и Маргариты де Валуа. В этих стенах в 1804 году короновался Наполеон, а в 1944-м был отслужен торжественный молебен по случаю освобождения Парижа.

Для всех путешественников собор Парижской Богоматери, первый камень в основание которого был заложен в 1163 году при Людовике VII, остается главной точкой отсчета. Именно от площади перед собором измеряются сегодня все расстояния во Франции.


Горит Собор Парижской Богоматери. Падение шпиля

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Тег Франция, пожар, Париж, огонь, нотр-дам де пари, восстановительные работы, нотр дам, Собор Парижской Богоматери

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Источник:

ТАСС

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