Эпоха западного доминирования в мире заканчивается – Макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон, который ранее выступал за переосмысление отношений с Россией, заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений. Об этом сказал, выступая в Елисейском дворце на совещании послов республики и руководителей ее представительств при международных организациях.

"Мы видим конец западной гегемонии в мире, - отметил он. – Обстоятельства меняются". По его словам, "это, в частности, укрепление новых держав".

"Китай выдвинулся в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии", - подчеркнул он.

Французский президент отметил, что мировой порядок "переживает беспрецедентный кризис".

Мир, по его словам, живет в эпоху "кризиса рыночной экономики" и "огромных потрясений в технологическом и экологическом плане". Он указал на опасности этого развития для Европы.

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"Европейской цивилизации необходима новая, дальновидная стратегия", - убежден Макрон.

Он подчеркнул, что Париж "не подстраивает свою политику под кого-либо", "французская дипломатия является самостоятельной".

"Нам надлежит играть в мире роль державы равновесия", – считает французский лидер.

В этом контексте он вновь сделал акцент на важности расширения диалога и укрепления отношений с Россией. "Мы в Европе, и Россия тоже", - заметил президент.

По его словам, Россия необходима западному миру для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе.

"Партнерство с Россией необходимо нам для того, чтобы построить новую архитектуру доверия и безопасности в Европе", - сказал французский президент.

Отталкивание России от Европы было бы "огромной стратегической ошибкой", подчеркнул он.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп назвал формат G8 "гораздо более целесообразным", чем G7, потому что, по его словам, многие вещи, которые обсуждают его участники, "касаются России".

Против этого выступили лидеры Германии, Франции и Великобритании. Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Борис Джонсон напомнили, что сперва Москва должна выполнить несколько условий: прекратить аннексию Крыма и оккупацию Донбасса.

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